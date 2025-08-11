Finlandia acusa a capitán de la "Flota Fantasma" de Rusia por sabotaje en el Báltico

Se trata de ciudadanos georgianos e indios, quienes han negado los cargos y cuestionan a la Justicia escandinava porque aseguran que el daño ocurrió en aguas internacionales.

Los daños en los cables costaron a sus propietarias, las empresas Cinia y Elisa, “al menos 60 millones de euros solo en gastos de reparación”, indicó la oficina del fiscal general adjunto, Jukka Rappe, en un comunicado.

image Un barco de la guardia fronteriza finlandesa escolta al Eagle S mar adentro en marzo de 2025 | GENTILEZA REUTERS

"También se sospecha que la rotura de los cables de transmisión eléctrica y telecomunicaciones de altísima capacidad ha provocado un grave peligro para el suministro energético y las telecomunicaciones en Finlandia, aunque los servicios se han asegurado mediante conexiones alternativas", añadió

Al respecto, un abogado de Caravella LLC FZ, empresa propietaria del Eagle S —con sede en Emiratos Árabes—, dijo a The Guardian que Helsinki carecía de jurisdicción para intervenir.

Rappe, la fiscal finlandesa, no estuvo de acuerdo y afirmó: “Las características de los crímenes, es decir, los peligros causados, ocurrieron dentro de las fronteras de Finlandia, aunque las medidas en sí se tomaron fuera de Finlandia”.

Además, declaró a The Guardian que la cuestión de la jurisdicción era "una de las cuestiones cruciales", pero que "los efectos del delito se materializaron aquí en Finlandia. Eso lo sitúa en la jurisdicción de Finlandia, creo. Pero, por supuesto, corresponde al tribunal de distrito decidir si Finlandia tiene jurisdicción o no".

Asimismo, aseveró que esperaba que el juicio, que se iniciará en las próximas semanas, tuviera un impacto en las investigaciones sobre otros presuntos sabotajes rusos en el Báltico durante los últimos dos años.

Finlandia es como una isla debido al mar Báltico. Todas nuestras conexiones se realizan mediante cables submarinos a Suecia, Estonia y Europa Central

