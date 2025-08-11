Proyectil a China: Ford anuncia un modelo masivo eléctrico de 30.000 dólares

En ese sentido, Ford explicó que la forma de producción tradicional de la línea de montaje se desprogramará de cara al 2027 pasando a un “árbol” de ensamblaje de tres ramas. De esa manera, la batería sería el elemento central del vehículo, mientras que el resto de la carrocería provendría de otras líneas, brindando mayor velocidad de producción.

Los vehículos ensamblados en esta plataforma serán asequibles para la familia promedio, pero también altamente eficientes, personalizables y divertidos de conducir. Y no se reducirán a lo esencial, explicaron desde la empresa.

A ello, se sumaría el concepto de “actualización”, que actualmente rige el mundo de la tecnología portable. Se trata de renovaciones inalámbricas que serán liberadas con el paso del tiempo para cada cliente.

Estos vehículos estarán repletos de características innovadoras y nuevas experiencias de software que los diferenciarán y harán que la gente quiera conducirlos. Mejor aún, mejorarán con el tiempo gracias a actualizaciones inalámbricas que seguirán añadiendo nuevas funciones cuando estén disponibles, promete Ford.

Embed - The Next Leap I Ford Electric Vehicles

Nada de China

Al calor de las tensiones comerciales globales y la política de Donald Trump, el anuncio de Ford rechazó un seguimiento del modelo chino de fabricación y destacó la exclusividad que Estados Unidos tendrá en la nueva era. Algo que es empujado entre las automotrices estadounidenses por la Casa Blanca.

En ese sentido, la empresa aseguró que tanto los componentes como el recurso humano será fruto del trabajo estadounidense. Ni siquiera las baterías tendrán relación con el mercado chino, principal proveedor mundial de dichos componentes.

Al igual que con el Modelo T, Ford vuelve a apostar fuerte por Estados Unidos. En Louisville, Kentucky, la reinvención de nuestra empresa comienza en serio, con la implementación de un innovador proceso de fabricación para dar vida a esta plataforma, señalaron desde la automotriz.

Respecto al desarrollo, Ford aseguró que ninguna otra compañía podría “seguir el ritmo de los ingenieros y equipos” de la automotriz estadounidense. “No creo que las nuevas empresas de vehículos eléctricos puedan seguir el ritmo de nuestros ingenieros y equipos de fabricación de Ford, que están haciendo esto realidad”, estimó Doug Field, director de vehículos eléctricos, diseño digital y de Ford.

BYD 4P.jpg Ford busca sacar a China del dominio eléctrico.

