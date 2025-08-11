Fernando Burlando se mostró preocupado por el estado emocional de Julieta Prandi

Julieta Prandi pidió que su exmarido quede preso rápidamente

Hace algunos días Julieta Prandi le exigió a la Justicia que Claudio Contrardi quede pres a la brevedad tras pedir 50 años de prisión.

Javier Baños, el otro abogado de la modelo, alertó sobre el riesgo de fuga del acusado: "Si no dan la detención inmediata, él se va a ir a su casa y yo haría lugar a algún tipo de medida cautelar que garantice que no se pueda ir prófugo y tenga que estar presente en el día del alegato".

"Julieta se quebró. Yo estaba muy concentrado en el alegato, pero la vi llorar. Ella va a presentar testimonio en el cierre de alegato porque la Ley de Víctimas obliga a que se le dé la palabra antes de tomar una decisión", explicó el letrado.

Y agregó: "Julieta le tiene terror. Nosotros pedimos la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. No queremos que se vaya caminando de este juicio".

