Finalmente en algunos días se conocerá el veredicto del juicio que inició Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi por abuso agravado y Fernando Burlando, abogado de la modelo, brindó detalles de su situación anímica y las medidas de protección que solicitaron desde el equipo legal en diálogo con Desayuno Americano por América TV.
"LA AUTOFLAGELACIÓN ESTÁ"
Fernando Burlando se mostró preocupado por el estado emocional de Julieta Prandi
El abogado Fernando Burlando brindó detalles de la situación psicológica de la modelo en medio de la culminación del juicio contra su exmarido Claudio Contardi.
En el caso de que el acusado finalmente sea condenado, de todos modos el letrado dijo que "pueden pasar de meses a años" hasta que cumpla con su condena. Si bien reconocido que hará lo posible para "acelerar" el proceso, remarcó la importancia de que el caso goce de visibilidad pública, ya que considera que “cuando no lo es, las mujeres tienen que luchar más”.
Asimismo, expuso con franqueza la situación psicológica de su clienta en medio de la resolución judicial, con un botón antipánico a disposición. “La autoflagelación está porque el terror y el miedo que tiene la dañan y la lastiman psicológicamente", explicó.
Y agregó: “Es estar en su casa como lo estaba en la anterior, donde tenía el terror de que venía alguien que la podía atacar”. Además, reveló que la comunicadora "está convencida" de que su exesposo es capaz que "va a hacer algo a través de terceras personas".
Julieta Prandi pidió que su exmarido quede preso rápidamente
Hace algunos días Julieta Prandi le exigió a la Justicia que Claudio Contrardi quede pres a la brevedad tras pedir 50 años de prisión.
Javier Baños, el otro abogado de la modelo, alertó sobre el riesgo de fuga del acusado: "Si no dan la detención inmediata, él se va a ir a su casa y yo haría lugar a algún tipo de medida cautelar que garantice que no se pueda ir prófugo y tenga que estar presente en el día del alegato".
"Julieta se quebró. Yo estaba muy concentrado en el alegato, pero la vi llorar. Ella va a presentar testimonio en el cierre de alegato porque la Ley de Víctimas obliga a que se le dé la palabra antes de tomar una decisión", explicó el letrado.
Y agregó: "Julieta le tiene terror. Nosotros pedimos la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. No queremos que se vaya caminando de este juicio".
