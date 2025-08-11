En la previa del partido que disputaron Barracas Central y Aldosivi que correspondió a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre que era buscado por un asesinato ocurrido dos años atrás.
VIOLENCIA
Mató, estaba prófugo pero fue a ver a Barracas Central y lo atraparon
La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de asesinato minutos antes del partido entre Barracas Central y Aldosivi del Torneo Clausura 2025.
La División Homicidios de la Policía de la Ciudad lo buscaba desde que el Juzgado interventor tuvo la confirmación de que el acusado estaba detrás del crimen de un hombre al que intentó asaltar en agosto de 2023 y, al no lograrlo, le clavó un hierro en uno de sus ojos.
La identificación del prófugo por asesinato
Como ocurre con los prófugos de la Justicia, sus nombres se incorporan a la lista de Tribuna Segura. Además, los detectives esperaban que volviera a ver a su equipo, en el mismo barrio de Barracas, donde cometió, según le imputan, el crimen de Edgar Limber Justo Quispe.
Asimismo, según informó un cable de la agencia Noticias Argentinas, los investigadores tenían la información de que el acusado podría regresar a la cancha para ver a su equipo.
El Crimen
El 27 de agosto de 2023 Edgar Limber Justo Quispe se hallaba acompañado por un hombre y una mujer en el cruce de las calles Osvaldo Cruz y Zavaleta, en el Barrio 21-24, cuando el ahora detenido se le acercó con amenaza de robo.
Aun así, en medio del hecho delictivo hubo una discusión y un golpe del imputado a Quispe, quien habría tomado una chapa para defenderse.
Fue en aquel momento cuando el acusado se alejó y volvió con una varilla de hierro, que terminó clavada en un ojo de Quispe.
La víctima fue internada en grave estado en el hospital Penna, pero no pudo reponerse y murió el 23 de diciembre de ese año.
Los detectives abocados al caso, junto a personal de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos, que suelen intervenir en los operativos de seguridad en las canchas, “tomaron posiciones y lo detuvieron cuando se dirigía al ingreso del estadio de Luna al 1200, poniéndolo a disposición del magistrado”.
Barracas Central venció a Aldosivi y es nuevo líder de la Zona A del Torneo Clausura 2025
Barracas Central venció este último domingo 10/08 como local por 3-1 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia.
Los goles para el “Guapo” los convirtieron Facundo Bruera por duplicado, a los 28’ del primer tiempo y a los 13’ del segundo, y Gonzalo Morales, a los 3’ del complemento. En tanto, Tiago Serrago logró descontar para los comandados por Mariano Charlier, a los 5’ de la segunda etapa.
Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa alcanzaron la cima del Grupo A del campeonato local con 9 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, con tres victorias y una derrota. Ahora, deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 16:15.
Por su parte, el “Tiburón” de Mar del Plata no pudo sumar de a tres y alejarse de los puestos de descenso por lo que complicó su situación. Actualmente se encuentra en la penúltima posición tanto en la tabla anual como en la de promedios. El viernes 15 de agosto, Aldosivi deberá recibir a Belgrano a partir de las 15:30, por la siguiente jornada de la Liga Profesional.
