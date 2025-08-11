Mató, estaba prófugo pero fue a ver a Barracas Central y lo atraparon

Aun así, en medio del hecho delictivo hubo una discusión y un golpe del imputado a Quispe, quien habría tomado una chapa para defenderse.

MATOESTABAPROFUGOPEROFUEAVERABARRACASCENTRALYLOATRAPARONFOTO1 La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de asesinato minutos antes del partido entre Barracas Central y Aldosivi del Torneo Clausura 2025. (Foto: Gentileza: Policía de la Ciudad)

Fue en aquel momento cuando el acusado se alejó y volvió con una varilla de hierro, que terminó clavada en un ojo de Quispe.

La víctima fue internada en grave estado en el hospital Penna, pero no pudo reponerse y murió el 23 de diciembre de ese año.

Los detectives abocados al caso, junto a personal de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos, que suelen intervenir en los operativos de seguridad en las canchas, “tomaron posiciones y lo detuvieron cuando se dirigía al ingreso del estadio de Luna al 1200, poniéndolo a disposición del magistrado”.

Barracas Central venció a Aldosivi y es nuevo líder de la Zona A del Torneo Clausura 2025

Barracas Central venció este último domingo 10/08 como local por 3-1 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Los goles para el “Guapo” los convirtieron Facundo Bruera por duplicado, a los 28’ del primer tiempo y a los 13’ del segundo, y Gonzalo Morales, a los 3’ del complemento. En tanto, Tiago Serrago logró descontar para los comandados por Mariano Charlier, a los 5’ de la segunda etapa.

Con este resultado, los dirigidos por Rubén Darío Insúa alcanzaron la cima del Grupo A del campeonato local con 9 puntos, mismos que Estudiantes de La Plata, con tres victorias y una derrota. Ahora, deberán visitar a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 16:15.

Por su parte, el “Tiburón” de Mar del Plata no pudo sumar de a tres y alejarse de los puestos de descenso por lo que complicó su situación. Actualmente se encuentra en la penúltima posición tanto en la tabla anual como en la de promedios. El viernes 15 de agosto, Aldosivi deberá recibir a Belgrano a partir de las 15:30, por la siguiente jornada de la Liga Profesional.

Embed - BARRACAS CENTRAL 3 - 1 ALDOSIVI | Resumen del partido | #TorneoBetano Clausura 2025

Más notas de Golazo24

Paren las rotativas: el TAS falló contra Crystal Palace y no jugará la Europa League

Polémica con Duván Vergara: Le 'cortó' la cabeza al árbitro en el cruce con Cavani

Tremendo: hay rumores de que Riquelme le impuso a Russo la titularidad de Cavani

Fuerte lo que cuentan sobre Marcelo Moretti (San Lorenzo) y AFA de Chiqui Tapia

Desde el macrismo desafiaron a Riquelme: "Si te gusta dirigir, bajá y sacate el gusto"

Qué pasó entre Federico Bulos, Cholo Sotile y Gabriel Anello (¿por Riquelme?)