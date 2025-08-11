Desde el macrismo desafiaron a Riquelme: "Si te gusta dirigir, bajá y sacate el gusto"

-“No des más vueltas, no hay más tiempo para seguir haciendo pruebas. Si realmente querés al club, contratá un técnico y dejá que trabaje tranquilo”.

-“Andá a Brandsen y empezá a gestionar”.

-“Vas a destruir 120 años de historia por tus caprichos de siempre”.

-“Y hablaban de que Boca se iba a convertir en una Sociedad Anónima. ¿Qué es preferible? ¿Tener un dueño, o una familia que se adueñó del club?”.

Tiraste 10 días de planificación de un partido a la basura. Hiciste dos cambios que dejaron al equipo descompensado y, al pobre Paredes, además de hacerlo correr por toda la cancha, y como si eso fuera poco, era el… pic.twitter.com/L3nHyn8sXB — Marcelo London (@London_marcelo) August 10, 2025

El Consejo de Fútbol ya es historia: Riquelme se quedó con Delgado y piensa en el nuevo proyecto

Juan Román Riquelme detonó en la mañana de este último miércoles 06/08 el Consejo de Fútbol aunque rescató a Marcelo Delgado para el nuevo proyecto deportivo de Boca, analiza los nombres de Carlos Bianchi, Carlos Fernando Navarro Montoya, José Pékerman, Alberto Márcico y Cristián Traverso para la futura Secretaría Técnica.

Hay que mencionar que Riquelme aceptó las renuncias de Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini, confirmó al “Chelo” Delgado en su cargo. Ahora, el presidente y Marcelo Delgado buscarán un nombre para encabezar el nuevo proyecto futbolístico del club, que atraviesa una de las peores crisis deportivas de su historia.

El nuevo proyecto de Riquelme y los candidatos para ocupar los futuros cargos

Carlos Bianchi: el “Virrey” tiene 76 años y está retirado de la dirección técnica. Su relación con Riquelme siempre fue cercana y es uno de los hombres más valorados por el presidente.

Su posible regreso representaría un golpe de efecto para la institución. Sin embargo, desde su entorno aseguran que es muy poco probable que retome alguna función profesional en este momento de su vida.

Carlos Fernando “Mono” Navarro Montoya: el exarquero, que fue coordinador de las inferiores durante el inicio de la gestión Riquelme, se alejó del club para dirigir en el ascenso español y este año tuvo una breve experiencia como DT en Santamarina de Tandil. Está esperando el llamado de Boca, dispuesto a aceptar, según pudo averiguar TN.

Alberto “Beto” Márcico: ídolo indiscutido del club, también mantiene una relación cercana con Riquelme, quien lo invitó en más de una ocasión a ver los partidos desde su palco.

José Pékerman: Con 75 años, su última experiencia en la selección de Venezuela en 2022, después de su histórico ciclo con Colombia. Quienes lo rodean aseguran que está abierto a escuchar un proyecto interesante, ya sea como entrenador o manager.

Cristian Traverso: Fue campeón con Boca y cercano a Román durante su época de futbolista. Sin embargo, aparece más atrás, con menos chances. Si bien su nombre circuló en las primeras conversaciones, fuentes cercanas aseguran que, por motivos personales, no aceptaría la propuesta.

Boca y Racing empataron 1 a 1 en La Bombonera

Boca y Racing igualaron 1 a 1 en La Bombonera, en un partido válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El marcador se abrió a los 31’ del segundo tiempo con el gol del ingresado desde el banco Santiago Solari para la “Academia”, mientras que el “Xeneize” lo igualó a los 43’ a través del delantero Milton Giménez.

Con este resultado, el “Xeneize” suma tres puntos y se mantiene en el decimotercer puesto de la zona A, mientras que Racing llega a cuatro unidades y se ubica en el decimosegundo lugar.

En la próxima fecha, el equipo de Miguel Ángel Russo visitará a Independiente de Rivadavia el domingo 17 de agosto a las 20.30 horas, mientras que el conjunto de Gustavo Costas recibirá a Tigre el viernes 15 de agosto a las 21 horas.

