Defensa y Justicia y Deportivo Riestra cierran esta tarde-noche (11/8) la fecha 4 del Torneo Clausura. Desde las 19 horas, el Halcón, de año irregular tirando para abajo, recibe al Malevo, que está dulce y que demuestra, partido a partido, no extrañar a Cristian Fabbiani.
Pocos saben lo que sucederá si Deportivo Riestra le gana a Defensa y Justicia
Este lunes (11/8) se enfrentan Defensa y Justicia y Deportivo Riestra en Florencio Varela. Si gana el Malevo, se prende todo...
El Ogro armó la base para que Gustavo Benítez, que asumió de manera interina en febrero de 2025 tras la salida del ahora entrenador de Newell's y luego fue ratificado en el puesto, siguiera adelante con un proceso que, hace rato, da sus frutos.
Lo de Riestra es un caso de éxito al margen de que la moneda parece siempre caer de su lado, arbitralmente hablando. En el Torneo Apertura terminó 5º pero se fue eliminado ante el subcampeón actual Huracán, quien lo despachó por 3 a 2 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
El conjunto que viste de blanco y negro construyó un imperio en su estadio, el Guillermo Laza. Allí, acumula 22 partidos sin caer (más de un año). La última vez que el Malevo perdió en su casa fue el 24 de mayo de 2024 frente a Rosario Central, que en aquel entonces era dirigido por Miguel Ángel Russo. Fue 2-0 en favor del Canalla.
Orden y progreso: esto es Deportivo Riestra
El equipo de Benítez mantiene la esencia del de Fabbiani. Tiene una línea de cinco defensores a la que no renuncia por nada del mundo, tres hombres en el medio y dos en la delantera. A veces 5-3-2, otras 5-4-1, pero los 5 del fondo son una fija en el equipo.
Deportivo Riestra no tiene verguenza deportiva en resguardarse en su campo y en no correr grandes riesgos, sabe que la responsabilidad la suele tener el contrario. Tiene uno de los planteles más humildes del fútbol grande de la Argentina, por lo que conoce sus limitaciones.
Esto no le impide ir al frente en cada partido y afrontarlo cada uno la madurez que merece. Riestra nunca había jugado en la Primera División hasta su ascenso en 2024. Por eso lo vive día a día de esta manera: con intensidad, concentración y meticulosidad.
Qué pasará si Deportivo Riestra le gana este lunes (11/8) a Defensa y Justicia
Los de Florencio Varela recibirán esta tarde-noche a los de Villa Soldati con arbitraje del polémico Fernando Espinoza. Lucas Novelli estará en el VAR.
En este duelo interzonal -porque Defensa participa en la Zona A y Riestra en la B-, el Halcón buscará despegar para meterse en el pelotón de arriba.
El primer semestre de 'Defe' no ha sido para nada bueno: terminó 10º en su zona y no logró clasificar a los play-offs. Además, quedó eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana luego de finalizar en la última posición, por detrás de Universidad Católica de Ecuador, Cerro Largo y Vitória.
Realidad completamente opuesta la de Deportivo Riestra. Los dirigidos por Gustavo Benítez sí estuvieron en los play-offs del Torneo Apertura y buscan repetir su suerte en el Clausura. Para eso, deberá sumar de a tres el día de la fecha.
De momento está clasificado a la post-temporada, pero esto recién comienza. Aún así, al blanquinegro le sobran razones para ilusionarse...
De ganar hoy, Riestra alcanzará la punta de la Zona B y se estacionará en puestos de Copa Sudamericana 2026.
Si logra imponerse como visitante ante Defensa y Justicia, acumulará nueve puntos en su grupo, uno más que los ocho que tiene River. En la clasificación general, podría llegar a las 33 unidades y desplazar a Independiente en la carrera por ingresar a la Sudamericana del próximo año.
Parece una locura pero no lo es: Riestra dejó de mirar la zona del descenso para soñar con clasificar a play-offs del torneo argentino, y también, a competencias internacionales.
