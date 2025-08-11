Pocos saben lo que sucederá si Deportivo Riestra le gana a Defensa y Justicia

Deportivo Riestra no tiene verguenza deportiva en resguardarse en su campo y en no correr grandes riesgos, sabe que la responsabilidad la suele tener el contrario. Tiene uno de los planteles más humildes del fútbol grande de la Argentina, por lo que conoce sus limitaciones.

Esto no le impide ir al frente en cada partido y afrontarlo cada uno la madurez que merece. Riestra nunca había jugado en la Primera División hasta su ascenso en 2024. Por eso lo vive día a día de esta manera: con intensidad, concentración y meticulosidad.

image Milton Céliz, el corazón de Deportivo Riestra.

Qué pasará si Deportivo Riestra le gana este lunes (11/8) a Defensa y Justicia

Los de Florencio Varela recibirán esta tarde-noche a los de Villa Soldati con arbitraje del polémico Fernando Espinoza. Lucas Novelli estará en el VAR.

En este duelo interzonal -porque Defensa participa en la Zona A y Riestra en la B-, el Halcón buscará despegar para meterse en el pelotón de arriba.

El primer semestre de 'Defe' no ha sido para nada bueno: terminó 10º en su zona y no logró clasificar a los play-offs. Además, quedó eliminado en fase de grupos de Copa Sudamericana luego de finalizar en la última posición, por detrás de Universidad Católica de Ecuador, Cerro Largo y Vitória.

image Mal 2025 para Defensa y Justicia.

Realidad completamente opuesta la de Deportivo Riestra. Los dirigidos por Gustavo Benítez sí estuvieron en los play-offs del Torneo Apertura y buscan repetir su suerte en el Clausura. Para eso, deberá sumar de a tres el día de la fecha.

De momento está clasificado a la post-temporada, pero esto recién comienza. Aún así, al blanquinegro le sobran razones para ilusionarse...

De ganar hoy, Riestra alcanzará la punta de la Zona B y se estacionará en puestos de Copa Sudamericana 2026.

Si logra imponerse como visitante ante Defensa y Justicia, acumulará nueve puntos en su grupo, uno más que los ocho que tiene River. En la clasificación general, podría llegar a las 33 unidades y desplazar a Independiente en la carrera por ingresar a la Sudamericana del próximo año.

Parece una locura pero no lo es: Riestra dejó de mirar la zona del descenso para soñar con clasificar a play-offs del torneo argentino, y también, a competencias internacionales.

image Tabla anual del fútbol argentino actualizada al 11/8/25. (Foto: Promiedos).

