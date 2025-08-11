C5N en llamas: Fuerte cruce de Diego Brancatelli y Mariana Brey y el canal toma cartas

image Diego Brancatelli enfrenta ataques y denuncias judiciales, mientras mantiene una postura firme contra figuras mediáticas y políticas. El canal busca que el ciclo recupere el equilibrio para no perder audiencia.

Además, su postura clara y frontal lo lleva a confrontar figuras políticas y mediáticas con contundencia: "Nunca agarraría la barriga, ni con Milei ni personajes como el Gordo Dan, que les detengo. Es una violenta que genera violencia. Maneja las redes sociales, los contratos, pone a toda la familia a la mujer, a la mujer." Estas declaraciones no hacen más que mostrar el clima de confrontación que rodea al periodista.

Por el lado del canal, la situación ya no es sostenible. El debate pierde foco, y mientras tanto el público espera contenidos que aporten claridad y reflexión, no solo peleas entre conductores. La responsabilidad está puesta en que Indomables pueda encontrar el equilibrio que parecía tener al principio o, de lo contrario, correr el riesgo de desgastarse hasta desaparecer.

