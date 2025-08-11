Diego Brancatelli y Mariana Brey están en el centro de una interna que no para de crecer. Los cruces entre ellos en Indomables ya generaron malestar fuerte en C5N. Lo que arrancó como debates picantes terminó siendo un problema serio para el canal, que busca cómo manejar esta pelea que le está complicando la programación.
DOLOR DE CABEZA
C5N en llamas: Fuerte cruce de Diego Brancatelli y Mariana Brey y el canal toma cartas
Diego Brancatelli y Mariana Brey están en plena crisis por sus constantes peleas en Indomables, y C5N está buscando soluciones para que no caiga el ciclo.
Las peleas de Brancatelli y Brey que ya agotaron a C5N
Lo que debería ser una muestra de pluralidad y debate se transformó en un terreno movedizo donde se traspasaron límites. Así lo explicó Ángel De Brito en LAM: "Al canal no le gustaron los últimos episodios de pelea. La idea era mostrar diferencias ideológicas, pero sienten que están perdiendo los límites y van a lo personal todo el tiempo". Esto es clave, porque el rol de los conductores es el de moderar el intercambio con claridad y respeto.
Diego Brancatelli, con una posición vinculada al kirchnerismo y una mirada crítica hacia el Gobierno de Javier Milei que defiende Mariana Brey, terminó sumergido en un conflicto que excede lo político y se mete en lo personal. En un ciclo que empezó con buena recepción, el nivel de tensión terminó por incomodar a la dirección de C5N.
La situación se complicó más cuando los dos decidieron tomarse vacaciones al mismo tiempo, dejando el programa sin conductores. Según contó De Brito, el canal no lo aprobó y puso a Marcela Feudale al frente del ciclo para no perder continuidad. Acá se evidencia tanto un problema interno y también habla de la fragilidad que está mostrando el ciclo, que depende demasiado de la dupla.
Cómo vive Brancatelli la embestida mediática
No es la primera vez que Brancatelli enfrenta a ataques y cuestionamientos, y él mismo lo reconoce: "Estoy relajado, siento que se intensificó, pero el ataque y la acusación que he estado sufriendo hace muchos años". Esa presión constante lo marca en lo profesional y en lo personal, ya que contó que algunas agresiones cruzaron límites judiciales: "Algunas son cosas normales y las que han ido de la línea que los he denunciado. Uno de ellos terminó pagando, muy recientemente, 3 palos que doné al club. Había dicho que iban a ver a mi bebé."
Además, su postura clara y frontal lo lleva a confrontar figuras políticas y mediáticas con contundencia: "Nunca agarraría la barriga, ni con Milei ni personajes como el Gordo Dan, que les detengo. Es una violenta que genera violencia. Maneja las redes sociales, los contratos, pone a toda la familia a la mujer, a la mujer." Estas declaraciones no hacen más que mostrar el clima de confrontación que rodea al periodista.
Por el lado del canal, la situación ya no es sostenible. El debate pierde foco, y mientras tanto el público espera contenidos que aporten claridad y reflexión, no solo peleas entre conductores. La responsabilidad está puesta en que Indomables pueda encontrar el equilibrio que parecía tener al principio o, de lo contrario, correr el riesgo de desgastarse hasta desaparecer.
-------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
El outlet de Buenos Aires que anunció que es furor y extiende su cierre
El Ejército Argentino busca camionetas todo terreno: Qué marca quiere
Tras luz verde de YPF, volverá a operar histórica refinería del país
Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
El restaurante que es furor por su torre de pastas para compartir