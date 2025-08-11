urgente24
C5N en llamas: Fuerte cruce de Diego Brancatelli y Mariana Brey y el canal toma cartas

Diego Brancatelli y Mariana Brey están en plena crisis por sus constantes peleas en Indomables, y C5N está buscando soluciones para que no caiga el ciclo.

11 de agosto de 2025 - 09:46
Por GERMÁN MOLKUC

Diego Brancatelli y Mariana Brey están en el centro de una interna que no para de crecer. Los cruces entre ellos en Indomables ya generaron malestar fuerte en C5N. Lo que arrancó como debates picantes terminó siendo un problema serio para el canal, que busca cómo manejar esta pelea que le está complicando la programación.

Las peleas de Brancatelli y Brey que ya agotaron a C5N

Lo que debería ser una muestra de pluralidad y debate se transformó en un terreno movedizo donde se traspasaron límites. Así lo explicó Ángel De Brito en LAM: "Al canal no le gustaron los últimos episodios de pelea. La idea era mostrar diferencias ideológicas, pero sienten que están perdiendo los límites y van a lo personal todo el tiempo". Esto es clave, porque el rol de los conductores es el de moderar el intercambio con claridad y respeto.

Diego Brancatelli, con una posición vinculada al kirchnerismo y una mirada crítica hacia el Gobierno de Javier Milei que defiende Mariana Brey, terminó sumergido en un conflicto que excede lo político y se mete en lo personal. En un ciclo que empezó con buena recepción, el nivel de tensión terminó por incomodar a la dirección de C5N.

La situación se complicó más cuando los dos decidieron tomarse vacaciones al mismo tiempo, dejando el programa sin conductores. Según contó De Brito, el canal no lo aprobó y puso a Marcela Feudale al frente del ciclo para no perder continuidad. Acá se evidencia tanto un problema interno y también habla de la fragilidad que está mostrando el ciclo, que depende demasiado de la dupla.

image
El debate en Indomables se desvirtuó y pasó de una discusión política a peleas personales que incomodan a C5N. La salida simultánea de vacaciones de ambos dejó al programa sin conducción.

Cómo vive Brancatelli la embestida mediática

No es la primera vez que Brancatelli enfrenta a ataques y cuestionamientos, y él mismo lo reconoce: "Estoy relajado, siento que se intensificó, pero el ataque y la acusación que he estado sufriendo hace muchos años". Esa presión constante lo marca en lo profesional y en lo personal, ya que contó que algunas agresiones cruzaron límites judiciales: "Algunas son cosas normales y las que han ido de la línea que los he denunciado. Uno de ellos terminó pagando, muy recientemente, 3 palos que doné al club. Había dicho que iban a ver a mi bebé."

image
Diego Brancatelli enfrenta ataques y denuncias judiciales, mientras mantiene una postura firme contra figuras medi&aacute;ticas y pol&iacute;ticas. El canal busca que el ciclo recupere el equilibrio para no perder audiencia.

Diego Brancatelli enfrenta ataques y denuncias judiciales, mientras mantiene una postura firme contra figuras mediáticas y políticas. El canal busca que el ciclo recupere el equilibrio para no perder audiencia.

Además, su postura clara y frontal lo lleva a confrontar figuras políticas y mediáticas con contundencia: "Nunca agarraría la barriga, ni con Milei ni personajes como el Gordo Dan, que les detengo. Es una violenta que genera violencia. Maneja las redes sociales, los contratos, pone a toda la familia a la mujer, a la mujer." Estas declaraciones no hacen más que mostrar el clima de confrontación que rodea al periodista.

Por el lado del canal, la situación ya no es sostenible. El debate pierde foco, y mientras tanto el público espera contenidos que aporten claridad y reflexión, no solo peleas entre conductores. La responsabilidad está puesta en que Indomables pueda encontrar el equilibrio que parecía tener al principio o, de lo contrario, correr el riesgo de desgastarse hasta desaparecer.

CONSPIRACIONES