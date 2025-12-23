“Está bueno salir a los mercados cuando baje el riesgo país de Argentina” dijo Santilli en consonancia del Palacio de Hacienda ya que el ministro Luis Caputo prefiere esperar esa disminución para no pagar una tasa tan alta por el dinero solicitado.
MINISTRO DE INTERIOR
Santilli: "Vamos a trabajar durante todo enero para lograr la Ley de Transformación Laboral en febrero"
El titular de la cartera política, Diego Santilli, se mostró optimista con respecto a la aprobación del presupuesto 2026 el día viernes 26 de diciembre.
En A24, el titular de la cartera política agregó con respecto al enojo de Mauricio Macri por las designaciones en la Auditoría General de la Nación:
“El kirchnerismo planteaba tener 2 auditores en la AGN y finalmente se quedó con uno. Debemos pensar que después de varios años pronto tendremos presupuesto y un equipo que funciona”.
Las reelección de Milei en 2027
"Me encantaría la reelección de Javier Milei. Argentina tiene que consolidar el cambio cultural. No podemos ir 4 años para un lado y 4 para el otro".
Santilli sumó que "un pasaje en colectivo no puede salir más barato que un alfajor. Todo lo que no pasa en ninguna parte del mundo, pasa en Argentina".
Con respecto a la deuda de la Casa Rosada con la ciudad de Buenos Aires, sostuvo:
"Creo que la mayoría de los gobernadores y senadores están en la misma dirección que la Libertad Avanza".