Santilli: "Vamos a trabajar durante todo enero para lograr la Ley de Transformación Laboral en febrero"

Santilli sumó que "un pasaje en colectivo no puede salir más barato que un alfajor. Todo lo que no pasa en ninguna parte del mundo, pasa en Argentina".

Con respecto a la deuda de la Casa Rosada con la ciudad de Buenos Aires, sostuvo:

Jorge Macri tiene 2 reuniones por semana con los funcionarios nacionales para encontrar un equilibrio entre los legítimos derechos de CABA con la falta de recursos del tesoro nacional.

"Creo que la mayoría de los gobernadores y senadores están en la misma dirección que la Libertad Avanza".