Santilli: "Vamos a trabajar durante todo enero para lograr la Ley de Transformación Laboral en febrero"

El titular de la cartera política, Diego Santilli, se mostró optimista con respecto a la aprobación del presupuesto 2026 el día viernes 26 de diciembre.

23 de diciembre de 2025 - 22:06
“Está bueno salir a los mercados cuando baje el riesgo país de Argentina” dijo Santilli en consonancia del Palacio de Hacienda ya que el ministro Luis Caputo prefiere esperar esa disminución para no pagar una tasa tan alta por el dinero solicitado.

En A24, el titular de la cartera política agregó con respecto al enojo de Mauricio Macri por las designaciones en la Auditoría General de la Nación:

“El kirchnerismo planteaba tener 2 auditores en la AGN y finalmente se quedó con uno. Debemos pensar que después de varios años pronto tendremos presupuesto y un equipo que funciona”.

El presupuesto de 2026 destina un 85% a la salud, educación, AUH, discapacidades y jubilaciones, con partidas que estarán por arriba de la inflación. Quienes lloran desfinanciación claramente no leyeron el proyecto. Si se aprueba como está será muy bueno, porque le da previsibilidad y ordenamiento a la Argentina. El presupuesto de 2026 destina un 85% a la salud, educación, AUH, discapacidades y jubilaciones, con partidas que estarán por arriba de la inflación. Quienes lloran desfinanciación claramente no leyeron el proyecto. Si se aprueba como está será muy bueno, porque le da previsibilidad y ordenamiento a la Argentina.

Javier Milei y Diego Santilli

Las reelección de Milei en 2027

"Me encantaría la reelección de Javier Milei. Argentina tiene que consolidar el cambio cultural. No podemos ir 4 años para un lado y 4 para el otro".

Santilli sumó que "un pasaje en colectivo no puede salir más barato que un alfajor. Todo lo que no pasa en ninguna parte del mundo, pasa en Argentina".

Con respecto a la deuda de la Casa Rosada con la ciudad de Buenos Aires, sostuvo:

Jorge Macri tiene 2 reuniones por semana con los funcionarios nacionales para encontrar un equilibrio entre los legítimos derechos de CABA con la falta de recursos del tesoro nacional. Jorge Macri tiene 2 reuniones por semana con los funcionarios nacionales para encontrar un equilibrio entre los legítimos derechos de CABA con la falta de recursos del tesoro nacional.

"Creo que la mayoría de los gobernadores y senadores están en la misma dirección que la Libertad Avanza".

