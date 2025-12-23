Tormentas adelantadas en el AMBA y PBA anticipan fiestas complicadas

image Mapa de previsiones para zonas alejadas del AMBA y PBA

Cómo sigue

Las alertas por tormentas se mantienen activas en varias provincias del norte y centro del país según el organismo oficial

Miércoles 24

En vísperas de Navidad, la máxima podría alcanzar los 34°C, mientras que la mínima rondaría los 23°C. Hacia la noche, el riesgo de tormentas vuelve a incrementarse, con chances de lluvias entre el 40 y el 70%, y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

“Se generan tormentas en el este de Buenos Aires”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en su reporte más reciente.

Por otro lado, el mapa de alertas del SMN muestra que el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre los fenómenos se intensificarán especialmente en el norte argentino. Allí, las provincias de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros y ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.

“Estos periodos de inestabilidad van a continuar por un par de días más, así que es muy importante mantenerse actualizados con las alertas del Servicio Meteorológico Nacional”, recomendó el organismo oficial.

En el AMBA, la situación meteorológica también está condicionada por la persistencia de temperaturas elevadas. Según el pronóstico, el jueves 25 de diciembre se prevé un leve descenso térmico con máximas cercanas a los 29°C y mínimas de 19°C, aunque el riesgo de tormentas no se descarta durante la madrugada y la mañana. “Esto genera días pesados y se mantiene cierta inestabilidad que puede dar origen a chaparrones aislados hacia la tarde”, informó el Servicio Meteorológico Nacional.