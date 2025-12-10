Fuego en la Patagonia: El verano y las tormentas eléctricas llegaron antes y alertan por una temporada crítica

aviso_335684

Las tormentas descargan en zonas de alta montaña

"Son focos chicos, pero una de las características de las tormentas eléctricas es la complicación en el acceso. La tormenta descarga en zona de bosque alto, no se puede llegar en helicóptero y llegar rápido es muy difícil", explicaban desde la zona del Nahuel Huapi.

Mientras tanto otro foco aparecía en el brazo sur del lago Menéndez, uno de los espacios naturales de mayor valor ambiental de Chubut, que fue detectado por un prestador del Parque Nacional Los Alerces.

"Ahí ya se despachó un equipo de 12 personas: nueve brigadistas, tres guardaparques embarcados con equipo de combate y un avión anfibio. El avión hace ataque directo hasta que llega el personal por agua y luego por tierra".

En tanto, el incendio de la Reserva Provincial Río Turbio no da tregua desde hace más de una semana. "Desde el miércoles de la semana pasada movilizamos brigadistas de Lanín, Nahuel Huapi, Lago Puelo y Los Alerces. Hoy tenemos 30 personas trabajando. Está a 6 o 7 kilómetros de Lago Puelo", contaban los brigadistas sobre ese fuego que también inició con una tormenta eléctrica, hace ya dos semanas.

El verano crítico ya empezó

image

"Lo que nos está pasando en Patagonia es que estamos transitando un verano crítico", admiten. Déficit de precipitaciones de hasta el 50% en zonas de cordillera, temperaturas por encima de la media y un dato que inquieta al sistema de manejo del fuego: descargas eléctricas registradas desde fines de octubre. " No son muy habituales, es algo muy adelantado para la región".

Por eso, el viernes Parques Nacionales firmó la Resolución 390, publicada ayer en el Boletín Oficial, que restringe el uso del fuego en toda la región cordillerana. Río Negro, Neuquén y Chubut acompañaron la medida:

En los parques cordilleranos, Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi, Los Arrayanes y Lanín, el fuego está prohibido, salvo en áreas concesionadas con fogones estructurados En los parques cordilleranos, Alerces, Lago Puelo, Nahuel Huapi, Los Arrayanes y Lanín, el fuego está prohibido, salvo en áreas concesionadas con fogones estructurados

En áreas de uso diurno y acampe libre, la prohibición rige hasta el 30 de abril. "No podemos garantizar vigilancia en zonas libres cuando tenemos un despliegue territorial tremendo por los incendios", explican.

"Lo decimos todos los veranos, pero este año es más fuerte". La restricción no es nueva, se aplica desde 2022, cuando un decreto nacional declaró la emergencia. Hoy, el escenario es desigual.

Corrientes, por ejemplo, que el año pasado ardía junto con la Patagonia, hoy tiene lluvias e "índices de peligrosidad totalmente distintos".

Se realiza un informe técnico que mide precipitaciones, humedad del combustible y capacidad de respuesta. "En la Patagonia, el contenido de humedad del combustible está muy bajo. Es probable que superemos valores históricos. Por eso, puede estar complicada si el fuego se escapa de control", advertía.

Responsabilidad social: Hay que cambiar el menú

image

"Si antes íbamos a un camping de uso libre para hacer fuego para el asado, hoy vamos a tener que esperar a que estén dadas las condiciones y si no, tendremos que cambiar de menú", dice Ariel Amthauer, mientras suma que no se cierran puertas ni se desalienta el disfrute de los Parques, sino, que piden que se cuide.

"Cuando necesitás mucho personal luchando contra el fuego, el territorio de parques te queda un poco vulnerado en lo que es la vigilancia", admite. Y es justo cuando la cordillera se llena de visitantes que más se necesita control. Responsabilidad social, repite. "Es fundamental el acompañamiento del turista y del local".

