Reforma Laboral: Especialista consultado por el Gobierno avisa que "el empleo no crecerá por obra de la ley"

Sobre el cálculo de las indemnizaciones y si implica al aguinaldo, vacaciones y bonos, De Diego explicó: “si uno usa la palabra devengado, el aguinaldo o SAC se devenga por semestre…yo tengo 50 años de cátedra en Universidad, y esta discusión nació con la ley de contrato de trabajo y la jurisprudencia mayoritaria considera al aguinaldo como base del cálculo”.

Acerca de si finalmente la reforma implicará indemnizaciones menores, el especialista aclaró: “Yo digo lo que yo creo que pasará: la decisión de peso la tienen los gobernadores y el Poder Ejecutivo en el Congreso, creo que buscarán una solución intermedia que está cantada: que el aguinaldo y las vacaciones sean computables y que no se calculen otras prestaciones que no dependen de la ley sino de la voluntad de las partes como las gratificaciones anuales o los bonos por desempeño anuales”.

Sin embargo, De Diego insistió en que la normativa propuesta por el Gobierno “no es la intención bajar la indemnización, hubo la intención de poner un límite, pero se sacó del borrador”.

Consultado sobre si se mantiene el principio de que en caso de duda hay una inclinación a favor al empleado, De Diego fue contundente: “si, ningún principio fundamental del derecho de trabajo se cambia” y contó que en el marco de la redacción de la reforma laboral pidió al Ministerio de Capital Humano que “no toquen los derechos fundamentales”.

En cuanto a las vacaciones, el letrado indicó: “las vacaciones partidas dependen de la voluntad de las partes, salvo lo que digan los convenios colectivos de trabajo”.

“A la gente le conviene las vacaciones partidas porque las disfruta en un 100%, hoy nadie puede tener las 3 semanas completas por las características del empleo en este momento”, completó.

Por último, reflexionó acerca del impacto de la reforma en el empleo: “El empleo crece por crecimiento económico, no por obra de la ley pero tenemos una ley de la época del las cavernas, que debe mantener vivos los principios para el trabajador, pero tenemos una ley muy atrasada que no se adapta a las nuevas tecnologías”.

