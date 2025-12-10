Alejandra Monteoliva oficializó una "recompensa millonaria" a quien dé datos de los jubilados de Comodoro

A Kreder, por su parte, lo caracteriza como un hombre de contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes.

Las tres hipótesis centrales

image El 17 de octubre, la camioneta fue hallada completamente cerrada, sin ocupantes y con los objetos personales de ambos en su interior.

La resolución publicada por el Ministerio de Seguridad establece que Pedro y Juana "fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron del domicilio de KRENDER, sito en calle 1º de Mayo, barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta dominio Nº NSP-455, marca Toyota, modelo Hilux, con cúpula color champagne, conducida por KRENDER, con destino a la localidad de Camarones, provincia del Chubut".

Luego agrega que "la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió el día 11 de octubre de 2025, aproximadamente a las 09:53 horas, momento desde el que se desconoce su paradero".

Además, señala que el 17 de octubre de 2025 "se halló la mencionada camioneta a 6 kilómetros de la costa, en una zona ubicada a 15 kilómetros de la Ruta Nº 3 denominada ‘Zanjón de Visser’, totalmente cerrada, sin ocupantes y con los elementos personales tanto de MORALES como de KRENDER en su interior".

Por último, la cartera conducida por Monteoliva señala que se contemplan tres hipótesis posibles: "ausencias voluntarias de las personas, ausencias y desapariciones a partir de un evento accidental y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual".

Otras noticias de Urgente24

Más baratos: Evalúan quitar impuestos internos a los autos y motos

Fuego en la Patagonia: El verano y las tormentas eléctricas llegaron antes y alertan por una temporada crítica

Compra millonaria de Manantiales Behr involucra la causa cuadernos y apuntan a Horacio Marín

Javier Milei atrapado en la 'ratonera' de María Corina Machado