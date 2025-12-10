Alejandra Monteoliva oficializó una "recompensa millonaria" a quien dé datos de los jubilados de Comodoro

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa millonaria a quien aporte datos de los jubilados Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, vistos por última vez el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia, y cuya desaparición resulta un total misterio.
El Ministerio de Seguridad oficializó una recompensa millonaria a quien aporte datos de los jubilados de Comodoro Rivadavia desaparecidos hace dos meses.
La medida fue publicada hoy (10/12) en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 1373/2025, donde se detalla que se trata de una solicitud del fiscal jefe de Comodoro, Cristian Olazábal.
Así a dos meses de la desaparición de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, la cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva, reemplazante de Patricia Bullrich, ofrece una retribución de $5 millones a quien entregue información sobre el paradero de la mujer de 70 años y el mismo monto para quien aporte datos para dar con su pareja.
Ambos fueron vistos por última vez el 11 de octubre y su camioneta fue hallada en la zona de Rocas Coloradas, y aún es un misterio qué hacían en ese lugar, ya que le habían informado a sus familiares que iban a viajar rumbo a la localidad costera de Camarones, en Chubut. Por el momento, tampoco se pudo acreditar que hayan sido víctimas de un delito.
La resolución oficial describe a Morales como una mujer de contextura robusta, 1,60 metros de estatura, tez trigueña, cabello castaño oscuro hasta los hombros, ondulado y con flequillo.
A Kreder, por su parte, lo caracteriza como un hombre de contextura delgada, 1,75 metros de altura, tez blanca, cabello corto castaño oscuro y ojos verdes.
Las tres hipótesis centrales
La resolución publicada por el Ministerio de Seguridad establece que Pedro y Juana "fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron del domicilio de KRENDER, sito en calle 1º de Mayo, barrio Ciudadela de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a bordo de una camioneta dominio Nº NSP-455, marca Toyota, modelo Hilux, con cúpula color champagne, conducida por KRENDER, con destino a la localidad de Camarones, provincia del Chubut".
Luego agrega que "la última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió el día 11 de octubre de 2025, aproximadamente a las 09:53 horas, momento desde el que se desconoce su paradero".
Además, señala que el 17 de octubre de 2025 "se halló la mencionada camioneta a 6 kilómetros de la costa, en una zona ubicada a 15 kilómetros de la Ruta Nº 3 denominada ‘Zanjón de Visser’, totalmente cerrada, sin ocupantes y con los elementos personales tanto de MORALES como de KRENDER en su interior".
Por último, la cartera conducida por Monteoliva señala que se contemplan tres hipótesis posibles: "ausencias voluntarias de las personas, ausencias y desapariciones a partir de un evento accidental y desaparición a partir de resultar ser posibles víctimas de un hecho delictual".
