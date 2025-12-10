Manotazo de ahogado del BCRA por el Bonar 2029

La noche previa a una licitación clave dejó en claro que el Gobierno de Milei no quiere sorpresas. El Banco Central (BCRA) decidió retocar las reglas del mercado cambiario para favorecer la colocación del Bonar 2029, el título con el que Luis Caputo apunta a conseguir US$1.000 millones en un mes atravesado por vencimientos pesados que acumulan US$4.300 millones.
Los anuncios se conocieron pasadas las 22 ayer (9/12) y generaron ruido inmediato en la City. Christian Buteler lo resumió sin vueltas: “El BCRA acomoda la normativa para incentivar la colocación de deuda del Tesoro”.
Las nuevas disposiciones impactan en tres planos concretos:
- la exposición en dólares que pueden asumir los bancos
- las restricciones para operar divisas en el mercado financiero
- la reinversión de cupones de bonos en moneda dura.
El objetivo es sumar demanda al Bonar 2029 y evitar que el mercado juegue en contra.
Más margen para los bancos
La Comunicación A 8360 introdujo cambios en la Posición Global Neta de Moneda Extranjera (PGNME), la regla que fija cuánto riesgo en dólares puede tomar cada entidad.
En la práctica, el Central abrió una puerta para que los bancos puedan comprar más deuda del Tesoro en moneda extranjera sin quedar atrapados en límites regulatorios.
Según el texto oficial del documento “Cuando una entidad financiera haya adquirido títulos del Tesoro Nacional en moneda extranjera por suscripción primaria a partir del 10/12/25, las ventas en el mercado secundario que disminuyan su PGNME solo podrán compensarse con el aumento neto de otros títulos del Tesoro en moneda extranjera. Queda exceptuada la venta luego de 90 días.”
Además, el plazo que antes obligaba a mantener esas posiciones por 300 días se reduce ahora a 90 días, un cambio que en la jerga de los bancos se traduce como: más flexibilidad para participar sin que la regulación penalice la operación.
Es un guiño directo a las entidades financieras para asegurar su presencia en la licitación.
Para personas y empresas
La medida más sensible fue la reactivación del “cepo cruzado”.
La Comunicación A 8361 establece que quien acceda al dólar oficial quedará imposibilitado de operar MEP o contado con liquidación durante 90 días.
El documento —según el archivo oficial— obliga a cada cliente a firmar una declaración jurada donde se compromete a: “no realizar compras de títulos con liquidación en moneda extranjera por 90 días corridos desde la solicitud de acceso al mercado de cambios.”
Al mismo tiempo, el Central introdujo un alivio para quienes cobren intereses o amortizaciones en dólares durante enero, los cuales, podrán reinvertirlos durante 15 días hábiles sin quedar alcanzados por la restricción.
Es una forma de garantizar que esos fondos vuelvan al Tesoro y no se desvíen hacia el mercado financiero.
Cómo queda la licitación del Bonar 2029
El título que ofrece Economía tendrá:
- Cupón del 6,5% anual
- Pagos semestrales
- Vencimiento en 2029
- Amortización bullet
- Ley argentina
Caputo ya anticipó que el objetivo es conseguir US$1.000 millones a una tasa por debajo del 9%.
Las normas publicadas anoche apuntan a mejorar las chances de lograrlo:
- los bancos ganan espacio regulatorio para comprar
- los inversores que cobren cupones en enero pueden reinvertir sin trabas
- quienes tengan dólares oficiales pueden usarlos para entrar en la licitación
La señal es inequívoca: el Gobierno quiere que el Bonar 2029 arranque con un mercado ordenado y demanda genuina.
Por qué se eligió mover todo a última hora
Los motivos son múltiples y todos pesan:
- La brecha cambiaria volvió a mostrar tensión
- El oficialismo quiere reinstalar la idea de que Argentina puede volver a financiarse después de meses de compresión del riesgo país
- Enero llega con vencimientos por US$4.300 millones, difíciles de afrontar sin asistencia del mercado
- Las provincias, que ya colocaron cerca de US$6.000 millones, demostraron que hay apetito por riesgo argentino si las condiciones acompañan.
En este contexto, el Gobierno decidió no dejar librado al azar un test que puede marcar el ánimo financiero de las próximas semanas.
La restricción cruzada de 90 días suele generar menos movimiento en MEP y CCL, menor volatilidad y menos presión cambiaria de corto plazo.
La ventana de 15 días hábiles para reinvertir cupones en dólares puede darle aire al Tesoro y aportar un flujo comprador que, sin esta excepción, hubiese quedado frenado.
Para los bancos, la flexibilización del PGNME los habilita a tomar posiciones en bonos en dólares sin quedar expuestos a penalizaciones regulatorias, lo que podría sumar demanda adicional al Bonar 2029.
En la City, la lectura fue rápida: el Gobierno quiere mostrar músculo, ordenar el mercado y evitar cualquier señal de debilidad en un momento clave.
El trasfondo
El título funciona como una especie de termómetro.
Bonar 2029: La apuesta de Caputo para medir cuánta confianza queda
Si la tasa efectiva se ubica debajo del 9%, el mensaje hacia dentro y hacia afuera será que la percepción de riesgo sigue bajando, el programa financiero está encaminado y el Tesoro puede refinanciar parte de sus obligaciones sin sobresaltos.
Un resultado pobre, en cambio, podría reavivar dudas sobre la capacidad de financiamiento del Gobierno y volver a presionar sobre el tipo de cambio.
Por eso los cambios del BCRA salieron a última hora.
