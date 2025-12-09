El mercado opera con una marcada debilidad mientras avanza la jornada y crece la expectativa por la licitación del Bonar 2029. Con la rueda aún abierta, tanto las acciones como los bonos soberanos muestran retrocesos concretos que dejan en evidencia una toma de ganancias amplia y una postura más defensiva por parte de los inversores.
PREVIA ROJA
Bonar 2029: Fuertes caídas en las acciones y los bonos
Con la rueda aún abierta, tanto las acciones como los bonos soberanos muestran retrocesos fuertes en la previa de una licitación clave.
La cautela domina la plaza justo en el momento en que el Tesoro busca colocar un bono clave para enfrentar los compromisos en dólares de enero.
Acciones del Merval con caídas
El Merval cae 2,6% y retrocede también 2,4% en su versión dólar MEP, ubicándose en 1.971,91 dólares, un nivel que refleja la pérdida de impulso del rally previo.
En el panel líder las bajas son amplias y específicas:
- SUPV marca una de las peores caídas del día con -5,3%, reflejando el impacto directo sobre bancos medianos.
- GGAL retrocede -3,4%, borrando gran parte de las ganancias recientes y marcando clima de aversión al riesgo.
- PAMP opera en -2,1%, mientras que YPFD cede -2,9%, golpeadas por toma de ganancias y menor volumen.
- BMA cae -2,1%, en línea con el deterioro de todo el sector financiero.
- EDN muestra -2,4%, acumulando un desplome mensual de -8,6%, el más severo dentro de utilities.
- CRES pierde -2,2%, profundizando un rojo mensual de -8,8%.
Por el lado de las excepciones, TGSU2 avanza +3,7%, acompañada por TGNO4 con +1,6%, mientras que METR sube +1,4% y acumula un notable +8% mensual. Son muy pocos los papeles que logran mantenerse alcistas en una rueda dominada por ventas.
El mapa de calor aporta claridad visual. GGAL, YPF, SUPV, CTIO y BHIP concentran la mayor presión bajista, mientras que los pocos verdes —como MOLA (+4,22%) y AGRO (+4,20%)— aparecen aislados en un mar rojo.
Bonos en dólares
Los bonos en dólares también operan a la baja y exhiben desconfianza intradiaria:
- AL29D marca 69,19 dólares, retrocediendo -0,2%,
- AL30D se ubica en 65,45 dólares, con un tenue +0,1%,
- AL35D cae -0,1% hasta 74,12 dólares,
- AE38D desciende -0,1% a 77,20 dólares,
- AL41D retrocede -0,7%,
- GD46D muestra la peor dinámica con -1,9%, quedando en 68,50 dólares.
La curva entera se mueve sin dirección firme, con predominio del rojo. Esto es clave para el Bonar 2029, porque:
- AL29 rinde 9,6%,
- AL30 rinde 10,6%,
y ambos funcionan como referencia directa para estimar la tasa de corte del nuevo bono. En este contexto, lograr una tasa inferior al 9%, como busca Economía, aparece cada vez más desafiante.
Dólares financieros sin tensión
Los tipos de cambio financieros acompañan con movimientos suaves:
- MEP 1.470,89 (-0,2%),
- CCL 1.504,66 (-0,2%),
- Oficial 1.465 (+0,3%).
El retroceso leve del MEP y del CCL no alcanza para cambiar el clima negativo del mercado, que hoy está más enfocado en la renta variable y los bonos.
ADRs también operan en baja
Mientras se negocian en Nueva York, los ADR argentinos replican el humor local:
- GGAL -1,7%,
- YPF -1,4%,
- SUPV -3,4%,
- TEO -4,4%,
- CRESY -1%,
- EDN -0,8%.
Las excepciones positivas vuelven a ser pocas:
- GLOB +1,8%,
- TS +0,3%,
- LOMA +0,7%.
La tendencia para los activos argentinos apunta a venta.
Cómo condiciona esta previa roja a la licitación del Bonar 2029
La rueda de hoy, todavía en desarrollo, deja tres señales concretas:
Primero, el mercado opera con menor apetito por riesgo. Tanto acciones como bonos muestran retrocesos simultáneos, algo que suele anticipar licitaciones difíciles.
Segundo, los precios de los Bonares comparables —todos operando débiles— ponen presión adicional sobre la tasa que buscará el Tesoro.
El Gobierno quiere ubicar al Bonar 2029 por abajo del 9%, pero la curva muestra una realidad distinta.
Tercero, el humor inversor refleja cautela antes de una emisión que definirá no solo los vencimientos de enero, sino también el mensaje de confianza de cara al eventual regreso a los mercados internacionales.
Por ahora, la previa del Bonar 2029 se escribe con rojo.
