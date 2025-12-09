Bonar 2029: Fuertes caídas en las acciones y los bonos

image

El mapa de calor aporta claridad visual. GGAL, YPF, SUPV, CTIO y BHIP concentran la mayor presión bajista, mientras que los pocos verdes —como MOLA (+4,22%) y AGRO (+4,20%)— aparecen aislados en un mar rojo.

Bonos en dólares

Los bonos en dólares también operan a la baja y exhiben desconfianza intradiaria:

AL29D marca 69,19 dólares , retrocediendo -0,2% ,

marca , retrocediendo , AL30D se ubica en 65,45 dólares , con un tenue +0,1% ,

se ubica en , con un tenue , AL35D cae -0,1% hasta 74,12 dólares ,

cae hasta , AE38D desciende -0,1% a 77,20 dólares ,

desciende a , AL41D retrocede -0,7% ,

retrocede , GD46D muestra la peor dinámica con -1,9%, quedando en 68,50 dólares.

La curva entera se mueve sin dirección firme, con predominio del rojo. Esto es clave para el Bonar 2029, porque:

AL29 rinde 9,6% ,

, AL30 rinde 10,6%,

y ambos funcionan como referencia directa para estimar la tasa de corte del nuevo bono. En este contexto, lograr una tasa inferior al 9%, como busca Economía, aparece cada vez más desafiante.

Dólares financieros sin tensión

Los tipos de cambio financieros acompañan con movimientos suaves:

MEP 1.470,89 (-0,2%) ,

, CCL 1.504,66 (-0,2%) ,

, Oficial 1.465 (+0,3%).

El retroceso leve del MEP y del CCL no alcanza para cambiar el clima negativo del mercado, que hoy está más enfocado en la renta variable y los bonos.

ADRs también operan en baja

Mientras se negocian en Nueva York, los ADR argentinos replican el humor local:

GGAL -1,7% ,

, YPF -1,4% ,

, SUPV -3,4% ,

, TEO -4,4% ,

, CRESY -1% ,

, EDN -0,8%.

Las excepciones positivas vuelven a ser pocas:

GLOB +1,8% ,

, TS +0,3% ,

, LOMA +0,7%.

La tendencia para los activos argentinos apunta a venta.

Cómo condiciona esta previa roja a la licitación del Bonar 2029

La rueda de hoy, todavía en desarrollo, deja tres señales concretas:

Primero, el mercado opera con menor apetito por riesgo. Tanto acciones como bonos muestran retrocesos simultáneos, algo que suele anticipar licitaciones difíciles.

Segundo, los precios de los Bonares comparables —todos operando débiles— ponen presión adicional sobre la tasa que buscará el Tesoro.

El Gobierno quiere ubicar al Bonar 2029 por abajo del 9%, pero la curva muestra una realidad distinta.

Tercero, el humor inversor refleja cautela antes de una emisión que definirá no solo los vencimientos de enero, sino también el mensaje de confianza de cara al eventual regreso a los mercados internacionales.

El mercado sigue en marcha y la tendencia puede profundizarse o moderarse hacia el cierre.

Por ahora, la previa del Bonar 2029 se escribe con rojo.

