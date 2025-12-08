urgente24
¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?

¿El peor noviembre de la historia económica argentina?; Milei se dio el gusto de subir a bordo de un F16; ¿El Zorro le genera fortunas cada año a Canal 13?

08 de diciembre de 2025 - 12:45
El Zorro

El Zorro

¿El Zorro factura 17 palos verdes al año?

La recordada serie protagonizada por Guy Williams, grabada hace más de 60 años, sigue generando recursos y cautivando a la audiencia en la TV nacional.

El actor, fallecido en Buenos Aires en 1989, nunca habría imaginado que en 2025 su creación mantendría tanto rating ni que seguiría produciendo ingresos.

Analistas destacan que su vigencia se debe a la fuerte identificación de los argentinos con un justiciero que pone límites a los poderosos.

El presidente Milei recibió al F-16 y se subió al avión

Encabezó la recepción oficial de los F-16 adquiridos por Argentina para reforzar la Fuerza Aérea.

Y, como ya había ocurrido con el ministro de Defensa Luis Petri, no resistió la tentación de subirse a la unidad recién llegada.

Por suerte, esta vez no apareció vestido con un uniforme militar, como sí sucedió en Europa cuando el funcionario mendocino se enfundó un traje de aviador de otro país.

Un gesto simbólico que vuelve a disparar debates sobre protocolo, institucionalidad y sobreactuaciones en plena agenda de defensa.

Las pymes no levantan cabeza y tienen su peor noviembre

Las ventas minoristas cayeron 4,1% interanual y se desplomaron 9,1% contra octubre.

Mientras el presidente Javier Milei promete “crecimiento”, los números muestran ajuste y un consumo cada vez más débil.

Por lo menos, 6 de 7 rubros terminaron en rojo, con caídas durísimas en Perfumería, Bazar y hasta Alimentos y bebidas.

Unos 37% de los comercios dicen estar peor que hace un año y 6 de cada 10 creen que hoy es un mal momento para invertir. Las familias ajustan, las pymes frenan, y la recuperación todavía no aparece.

