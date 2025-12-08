¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?

Por suerte, esta vez no apareció vestido con un uniforme militar, como sí sucedió en Europa cuando el funcionario mendocino se enfundó un traje de aviador de otro país. Por suerte, esta vez no apareció vestido con un uniforme militar, como sí sucedió en Europa cuando el funcionario mendocino se enfundó un traje de aviador de otro país.

Un gesto simbólico que vuelve a disparar debates sobre protocolo, institucionalidad y sobreactuaciones en plena agenda de defensa.

Embed - El presidente recibió los F-16 y volvió a subirse al avión

Las pymes no levantan cabeza y tienen su peor noviembre

Las ventas minoristas cayeron 4,1% interanual y se desplomaron 9,1% contra octubre.

Mientras el presidente Javier Milei promete “crecimiento”, los números muestran ajuste y un consumo cada vez más débil.

Por lo menos, 6 de 7 rubros terminaron en rojo, con caídas durísimas en Perfumería, Bazar y hasta Alimentos y bebidas.

Unos 37% de los comercios dicen estar peor que hace un año y 6 de cada 10 creen que hoy es un mal momento para invertir. Las familias ajustan, las pymes frenan, y la recuperación todavía no aparece. Unos 37% de los comercios dicen estar peor que hace un año y 6 de cada 10 creen que hoy es un mal momento para invertir. Las familias ajustan, las pymes frenan, y la recuperación todavía no aparece.