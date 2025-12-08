¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?

¿El Zorro factura 17 palos verdes al año?
La recordada serie protagonizada por Guy Williams, grabada hace más de 60 años, sigue generando recursos y cautivando a la audiencia en la TV nacional.
¿El peor noviembre de la historia económica argentina?; Milei se dio el gusto de subir a bordo de un F16; ¿El Zorro le genera fortunas cada año a Canal 13?
El actor, fallecido en Buenos Aires en 1989, nunca habría imaginado que en 2025 su creación mantendría tanto rating ni que seguiría produciendo ingresos.
Analistas destacan que su vigencia se debe a la fuerte identificación de los argentinos con un justiciero que pone límites a los poderosos.
Encabezó la recepción oficial de los F-16 adquiridos por Argentina para reforzar la Fuerza Aérea.
Y, como ya había ocurrido con el ministro de Defensa Luis Petri, no resistió la tentación de subirse a la unidad recién llegada.
Un gesto simbólico que vuelve a disparar debates sobre protocolo, institucionalidad y sobreactuaciones en plena agenda de defensa.
Las ventas minoristas cayeron 4,1% interanual y se desplomaron 9,1% contra octubre.
Mientras el presidente Javier Milei promete “crecimiento”, los números muestran ajuste y un consumo cada vez más débil.
Por lo menos, 6 de 7 rubros terminaron en rojo, con caídas durísimas en Perfumería, Bazar y hasta Alimentos y bebidas.