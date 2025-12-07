Mercado Pago tiene una serie de beneficios en su billetera virtual que se actualizan constantemente, tanto en sus topes como en las alianzas con nuevas empresas. Ahora, la aplicación sorprendió con una promoción de 18 cuotas sin interés en productos que, para el ciudadano promedio, serían muy difíciles de comprar en un solo pago. La noticia es concreta: hasta el 8 de diciembre podés financiar tus compras en Essen sin pagar intereses, convirtiendo esa olla o sartén que venías mirando en algo realmente accesible.
¡NO TE LA PIERDAS!
Mercado Pago se vuelve viral por una promoción que se agota en segundos
Con este nuevo beneficio de Mercado Pago, los usuarios pueden aprovechar cuotas más flexibles y acceder a productos que antes eran inaccesibles.
Pero acá viene el detalle que no podés pasar por alto, estas promociones tienen fecha de vencimiento. Y cuando son tan buenas como esta, suelen ser fugaces. En este caso particular, tenés tiempo únicamente hasta las 23:59 horas del 8 de diciembre. Nada de extensiones. Si venías evaluando alguna compra en Essen, literalmente este es tu momento.
La estructura de financiamiento te da libertad para elegir según tu bolsillo. Podés optar por 3, 6, 9, 12 o ir directo a las 18 cuotas sin interés. No estás obligado a estirar el pago al máximo si tu situación te permite plazos más cortos. La flexibilidad es otro punto a favor de esta propuesta.
Ahora bien, ¿Qué tarjetas entran en juego? Tanto Visa como Mastercard están habilitadas para aprovechar el beneficio. Así que si tenés cualquiera de estas dos, ya cumplís con uno de los requisitos básicos para acceder a la promoción.
Productos Essen se vuelven más accesibles pagando con Mercado Pago
La propia aplicación es clara sobre cómo proceder. El mensaje no deja lugar a dudas: "¡Contactá a tu revendedor más cercano y aprovechá hasta 18 cuotas sin interés!". Este sistema de venta a través de revendedores es característico de Essen y suma un componente personal a la transacción. Podés consultar sobre productos específicos, recibir asesoramiento y resolver cualquier duda antes de concretar la operación.
Mercado Pago, trabaja constantemente renovando sus alianzas comerciales y ajustando los términos de sus beneficios. Lo que hoy es una promoción excepcional, mañana puede desaparecer o modificarse. Por eso, estar atento a estas novedades marca la diferencia entre pagar el precio completo de contado o acceder a condiciones privilegiadas.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
La nueva miniserie de 7 capítulos que rompe todos los récords de vistas en pocas horas
Telefe se hunde solo: La dupla que quiere sumar y el público repudia
Furor total por este parque acuático a 20 minutos de Capital Federal
Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."