Mercado Pago se vuelve viral por una promoción que se agota en segundos

Mercado Pago tiene una serie de beneficios en su billetera virtual que se actualizan constantemente, tanto en sus topes como en las alianzas con nuevas empresas. Ahora, la aplicación sorprendió con una promoción de 18 cuotas sin interés en productos que, para el ciudadano promedio, serían muy difíciles de comprar en un solo pago. La noticia es concreta: hasta el 8 de diciembre podés financiar tus compras en Essen sin pagar intereses, convirtiendo esa olla o sartén que venías mirando en algo realmente accesible.