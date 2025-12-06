La Auditoría General de la Nación (AGN) fue sede del acto de cierre del calendario anual de actividades del Círculo de Legisladores de la Nación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI), jornada que reunió a dirigentes políticos, académicos, diplomáticos y representantes de organismos internacionales.
CIERRE DE AÑO
Fin de ciclo y proyecciones 2026 del Círculo de Legisladores Nacionales
El Círculo de Legisladores cerró el ciclo 2025 y presentó "Pensar el Futuro: Democracia, Estrategia y Federalismo" a desplegar en 2026.
En la apertura, el presidente de la Auditoría General, Juan Manuel Olmos, agradeció que la institución fuera elegida como sede del acto. Durante su exposición, brindó un panorama general sobre las funciones y responsabilidades del organismo que actúa bajo la órbita del Congreso de la Nación y, destacó las tareas de control, auditoría y seguimiento que se desarrollan para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Luego, el titular del Círculo de Legisladores de la Nación, exdiputado Rafael Pascual, subrayó que el encuentro se realizó en el año del 50.º aniversario de la ley que creó el Círculo, además destacó la importancia del programa "Cambio de Roles" y las actividades desarrolladas durante el año.
A todo esto, el presidente del IEERI, exdiputado Humberto Roggero, anunció el inicio de un nuevo ciclo titulado “Pensar el Futuro: Democracia, Estrategia y Federalismo" con un panel integrado por Miguel Ángel Pichetto, María Mustapic y Marcos Novaro.
Al tiempo, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto advirtió sobre el avance de visiones políticas más autoritarias en el mundo, incluso dentro de democracias consolidadas.
Señaló que en "la Argentina también emergen expresiones que reproducen estilos de desprecio hacia el otro, lo que dificulta la construcción de consensos y de un proyecto común de futuro".
Recordó que conceptos como el de la “casta” tienen antecedentes históricos vinculados a discursos de corte fascista y que su utilización actual "puede servir para polarizar, pero no contribuye a la gobernabilidad".
Planteó además la necesidad de abrir un debate sobre una reforma constitucional, al considerar que "la Constitución de 1994 respondió a otra etapa histórica y que hoy existen desequilibrios entre los poderes del Estado".
Finalmente, llamó a reflexionar sobre el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo reclamó que "el Estado atienda la economía real, además de las variables macroeconómicas"..
Participaron del encuentro los embajadores de Marruecos, Fares Yassir; de República Dominicana, Jorge Marte Báez; de Ecuador, Diana Salazar Méndez; de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel; y de Argelia, Lofti Sebouai y los exdiputados, Ricardo Marcos y Daniel Basile, además de académicos y empresarios.
