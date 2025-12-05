Diputados abre una batalla silenciosa por el control de las comisiones: Cuáles quiere el oficialismo

El malestar acumulado era generalizado: comisiones paralizadas, compromisos incumplidos y movimientos internos que, según la oposición, habrían fragmentado bloques a conveniencia del oficialismo.

Un acuerdo que se cayó a último momento

El operativo opositor amenazaba con prosperar, pero el clima cambió sobre el cierre. Funcionarios del Ministerio del Interior —encabezados por Diego Santilli— intensificaron contactos y conversaciones. Al llegar a la votación, Unión por la Patria sólo mantenía el respaldo firme de Provincias Unidas. El resto se retiró del acuerdo.

“Ahora que no se quejen. Menem va a armar las comisiones como quiera porque se lo permitieron”, se lamentó un diputado peronista al dejar el recinto.

Un reglamento ambiguo que alimenta la puja

El origen de gran parte del conflicto está en la interpretación del artículo 105 del reglamento de la Cámara. La norma exige representación proporcional de los “sectores políticos”, pero no aclara si debe tomarse como referencia la cantidad de bloques, interbloques o bancas individuales. Ese vacío permite lecturas dispares y abre la puerta a negociaciones caso por caso.

En LLA ya circulan primeros borradores de cómo quedaría la composición de las comisiones más grandes, como las de 31 miembros: 12 lugares para La Libertad Avanza, 12 para Unión por la Patria, tres para la tercera fuerza y dos para los siguientes espacios. Pero ese cálculo se encuentra trabado por otra discusión: ¿quién ocupa realmente el tercer lugar en el nuevo mapa legislativo?

La pregunta se volvió central luego de que el PRO y la UCR acordaran presentarse como un interbloque de 22 integrantes, buscando igualar en volumen a Provincias Unidas, que también unificó su fuerza con el bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto y la Coalición Cívica.

La disputa por las comisiones suele ser un proceso de bajo perfil para la opinión pública, pero en este caso es el punto de partida del camino legislativo que el Gobierno necesita para avanzar con reformas estructurales.

____________________________________

