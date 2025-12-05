Viajar gluten free: los destinos del mundo donde comer bien es más fácil

Reikiavik es también una base ideal para explorar Islandia: desde la Blue Lagoon, el famoso spa geotermal, hasta excursiones para ver la aurora boreal entre agosto y marzo. La ciudad combina naturaleza extrema, diseño nórdico y una gastronomía que, sin ser enorme, es accesible para el público celíaco.

3. Dublin, Irlanda

Con 18,1% de restaurantes con opciones gluten free, Dublín demuestra que la cocina tradicional irlandesa (típica de estofados, carnes, papas, sopas) puede adaptarse fácilmente. Muchos locales, como Wilde, integran menús completos para celíacos que conviven con platos clásicos e internacionales.

A nivel turístico, Dublín sigue siendo una ciudad vibrante y cultural. Desde el histórico Trinity College hasta la visita obligada a la Guinness Storehouse, la capital irlandesa mezcla historia, literatura y buena comida. Sus museos (como el National Museum o la National Gallery) amplían aún más el recorrido para quienes buscan un viaje con agenda variada.

_ Borough Market, uno de los mercados más diversos de Londres, con opciones gluten free para todos los gustos.

4. Londres, Reino Unido

En Londres, 13,8% de los restaurantes ofrecen propuestas gluten free, un número alto considerando la magnitud y diversidad de la ciudad. Hay locales completamente libres de gluten, como Los Mochis en Notting Hill, que combina cocina japonesa y mexicana y se volvió referencia entre quienes buscan comer sin riesgos.

El abanico turístico londinense es inagotable: Tower Bridge, el Big Ben, la London Eye, el British Museum. Los mercados gastronómicos, como Borough Market o Camden Market, suman opciones aptas para celíacos que van desde repostería hasta cocina india y mexicana. Londres mantiene su fama de ciudad apta para todos los gustos… y ahora, también para todas las dietas.

5. Oslo, Noruega

Oslo se queda con el quinto puesto gracias a que 13,7% de sus restaurantes cuentan con alternativas gluten free. Sitios como Olivia (muy popular entre locales y turistas) ofrecen versiones sin gluten de platos italianos tradicionales. Y la cocina noruega, basada en pescados, carnes y vegetales, suele adaptarse bien a estas necesidades.

A nivel cultural, la ciudad ofrece grandes hitos: el Museo de los Barcos Vikingos, con embarcaciones milenarias preservadas, y el Palacio Real, residencia de la monarquía. En la escena gastronómica, espacios como Oslo Street Food y Mathallen permiten probar sabores internacionales con opciones aptas para celíacos.

6. Berna, Suiza

Berna ocupa el sexto puesto con 12,5% de restaurantes que ofrecen alternativas gluten free, una cifra destacable para una capital pequeña y muy tradicional en lo gastronómico. Platos suizos emblemáticos como la fondue o la raclette pueden prepararse fácilmente con ingredientes aptos, lo que vuelve la experiencia más accesible para celíacos.

La ciudad en sí es un atractivo: su Ciudad Vieja, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1983, conserva torres medievales, callejones de piedra y miradores sobre el río Aar. Entre sus sitios más peculiares está el Bear Park, un espacio donde se cuida a los osos (símbolo de la ciudad) desde 1857 y que hoy funciona como parque abierto y más amable para los animales.

7. Roma, Italia

Roma aparece en séptimo lugar con 11% de sus restaurantes adaptados, una sorpresa positiva para una capital famosa por su pizza y su pasta. Sin embargo, la ciudad se volvió muy amigable con el público gluten free: locales como Pizza in Trevi ofrecen menús completamente aptos sin perder la esencia italiana. Además, muchos platos tradicionales (como cacio e pepe, carbonara o carnes al estilo romano) pueden pedirse en versiones sin gluten.

El Mercado de Campo de’ Fiori, uno de los más antiguos de la ciudad, ofrece productos frescos que facilitan comer bien sin riesgos. Y, como siempre, Roma deslumbra con su combo insuperable de historia y belleza: el Coliseo, el Panteón, la Fontana di Trevi… una capital donde la cultura y la gastronomía conviven en cada esquina.

8. Atenas, Grecia

Atenas ocupa el octavo lugar con 10,8% de restaurantes que incluyen opciones gluten free. Muchos platos clásicos griegos (ensaladas, pescados, carnes a la parrilla) son naturalmente aptos, por lo que la adaptación suele ser sencilla. Esto convierte a la ciudad en un destino cómodo para celíacos sin resignar su identidad culinaria.

En el plano cultural, Atenas es una cumbre absoluta: la Acrópolis, el Partenón, el Templo de Hefesto o el Templo de Zeus Olímpico muestran por qué se la considera la cuna de la democracia, la filosofía y parte esencial de la cultura occidental. Un destino histórico que, además, facilita comer sin gluten.

. La clásica ensalada griega, un plato fresco y naturalmente gluten free presente en casi todas las mesas de Atenas.

9.Liubliana, Eslovenia

Empatada con Atenas en porcentaje, Liubliana también llega al 10,8%, pero ocupa el noveno puesto en el ranking global. Su cocina mezcla influencias centroeuropeas, mediterráneas y balcánicas, lo que da margen a platos naturalmente aptos como sopas, guisos o verdura fresca. Recetas tradicionales como la jota, una sopa espesa de legumbres y repollo, suelen ser gluten free.

La capital eslovena se convirtió en una de las grandes joyas discretas de Europa. Su Puente del Dragón, el trabajo arquitectónico de Joe Plenik y su casco histórico a orillas del río Liubliana explican su encanto. Además, su reconocimiento como Capital Verde Europea refuerza su perfil de ciudad amable para caminar, comer y explorar sin apuros.

10. Amsterdam, Países Bajos

Ámsterdam cierra el ranking con 10,9% de restaurantes aptos, una cifra sólida para una ciudad tan turística. Locales como PANCAKES Amsterdam ofrecen menús especialmente diseñados para quienes siguen una alimentación gluten free, incluyendo versiones aptas de sus famosas tortitas holandesas.

En lo cultural, Ámsterdam ofrece un combo único: la Casa de Ana Frank, el Museo Van Gogh, el Rijksmuseum y la red interminable de canales. Además, es una de las ciudades más bike-friendly del mundo, lo que permite recorrerla con facilidad mientras se buscan opciones gastronómicas seguras y variadas.

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

Beto Casella se va, pero antes le marcó a El Nueve que Edith no suma: "No tiene la misma..."

A Florinda Meza no le alcanzó con Roberto Gómez Bolaños: Cuánto pagó El Trece por la entrevista

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

ARCA pone su atención en las billeteras virtuales: Qué deben saber los usuarios