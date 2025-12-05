La exitosa serie Peaky Blinders se estrenó en 2013 y Netflix causó furor en el mundo entero con la historia de Tommy Shelby y sus hermanos. Tras seis temporadas y un final increíble, el éxito vuelve en formato película y todos están esperando para verla.
Vuelven los Peaky Blinders: cuándo y dónde se estrena la película más esperada
Fueron seis temporadas alucinantes las que estrenó Netflix y el furor no se hizo esperar: todo el mundo hablaba de este éxito, hubo disfraces de los personajes y Cillian Murphy se coronó como uno de los mejores actores de estos tiempos con su impecable interpretación de Tommy Shelby. Para los fanáticos hay buenas noticias.
Vuelve Peaky Blinders: la película que prepara Netflix
Tal y como confirmaron en la cuenta oficial de Peaky Blinders, los hermanos vuelven recargados con una película que va a dar de qué hablar. Peaky Blinders: The Immortal Man se va a estrenar en 2026 y Cillian Murphy regresa para darle vida nuevamente a Tommy Shelby.
La película se va a estrenar en algunos cines el 6 de marzo y su estreno global está pautado para el 20 de marzo de 2026 en la plataforma de Netflix. La misma va a estar ambientada en Birmingham, Inglaterra, en el año 1940. Se desarrolla en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial.
El estreno promete romper con todo y Netflix ya está preparado para entregar una película que sin duda es muy esperada por los fanáticos de la serie. En esta entrega Tommy Shelby se ve forzado a interrumpir su exilio y se enfrenta a al ajuste de cuentas más destructivo de su vida.
