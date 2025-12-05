urgente24
Vuelven los Peaky Blinders: cuándo y dónde se estrena la película más esperada

La serie Peaky Blinders es una de las más icónicas de todo Netflix y ahora Tommy Shelby volverá con una película que promete ser furor.

05 de diciembre de 2025 - 14:51
Los Peaky Blinders vuelven en formato película.

La exitosa serie Peaky Blinders se estrenó en 2013 y Netflix causó furor en el mundo entero con la historia de Tommy Shelby y sus hermanos. Tras seis temporadas y un final increíble, el éxito vuelve en formato película y todos están esperando para verla.

Fueron seis temporadas alucinantes las que estrenó Netflix y el furor no se hizo esperar: todo el mundo hablaba de este éxito, hubo disfraces de los personajes y Cillian Murphy se coronó como uno de los mejores actores de estos tiempos con su impecable interpretación de Tommy Shelby. Para los fanáticos hay buenas noticias.

image
Vuelve Peaky Blinders.

Vuelve Peaky Blinders: la película que prepara Netflix

Tal y como confirmaron en la cuenta oficial de Peaky Blinders, los hermanos vuelven recargados con una película que va a dar de qué hablar. Peaky Blinders: The Immortal Man se va a estrenar en 2026 y Cillian Murphy regresa para darle vida nuevamente a Tommy Shelby.

La película se va a estrenar en algunos cines el 6 de marzo y su estreno global está pautado para el 20 de marzo de 2026 en la plataforma de Netflix. La misma va a estar ambientada en Birmingham, Inglaterra, en el año 1940. Se desarrolla en medio del caos de la Segunda Guerra Mundial.

El estreno promete romper con todo y Netflix ya está preparado para entregar una película que sin duda es muy esperada por los fanáticos de la serie. En esta entrega Tommy Shelby se ve forzado a interrumpir su exilio y se enfrenta a al ajuste de cuentas más destructivo de su vida.

