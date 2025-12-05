Javier Milei / Luis Caputo quieren bloquearle el Endeudamiento a Axel Kicillof, que fue aprobado en la madrugada del jueves, argumentando que no cumple la "ley de responsabilidad fiscal". Ante esta situación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires respondió fuertemente. Y se recalienta la pelea...
Dura réplica de Axel Kicillof a Milei/Caputo, que quieren bloquearle el Endeudamiento
El gobernador Axel Kicillof respondió fuertemente a la advertencia de Luis Caputo de no aprobarle el endeudamiento a la provincia de Buenos Aires. Nuevo round.
Al hablar con la prensa luego de presentar patrulleros nuevos para La Plata, Axel Kicillof fue consultado al respecto, y aclaró que "toda esta actualización es para el rollover, para refinanciación porque después te hablan estos de la JP Morgan y nadie entiende nada. No se aprobó endeudamiento, la ley se llama de Financiamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal".
"Es eso, no tengo ningún problema, pero que lo aprueben y rápido. Ni bien lo mande, eh, rapidito Toto, porque ya más lío no nos pueden armar, nos deben $13 mil millones, así que no sé ni que hablan los libertarios", pidió Axel Kicillof desde La Plata, en referencia especialmente a Sebastián Pareja, que había dicho anoche que "Milei no lo va a acompañar” (al endeudamiento).
Más allá de las ironías, el gobernador recordó que Nación le adeuda $13 mil millones de pesos desde 2023 entre coparticipación, obras públicas y transferencias obligatorias. En este sentido, reclamó “que nos devuelvan la plata que le robaron a la Provincia, en vez de venir acá a hablar de lo que tenemos que hacer nosotros”.
Kicillof dijo hoy que la Corte Suprema “le está dando la razón a todas las provincias”. “Esperamos que en breve nos reciban a nosotros y entonces nos devuelva Milei lo que le robó, no a este gobernador ni a este gobierno, sino a los y las bonaerenses”, sugirió.
"Milei robó en Seguridad, estos móviles de la Policía, no estamos hablando de timba financiera, estamos hablando de los móviles de la Policía que se pagaban con recursos del Fondo de Seguridad que nos pasaba Nación y que Milei se robó para generar ese falso superávit en base a plata que no le da a los jubilados, no le da a las provincias, que no hace las obras, que nos devuelva la plata y después empezamos a hablar", finalizó.
Recordemos que, en concreto, la administración de Kicillof accedió a la posibilidad de emitir deuda por un monto superior a los 3.500 millones de dólares. Lo haría mediante la emisión de bonos y Letras del Tesoro, cuya recaudación será destinada a apagar varios frentes inmediatos dentro de las urgencias provinciales.
El dinero sería destinado a una deuda de 1.045 millones de dólares con Rentas Generales de la Provincia, 1.990 millones de dólares que serán destinados al “roll over” de deuda financiera antigua además del cumplimiento de obligaciones judiciales que sostiene el Gobierno bonaerense, y unos 500 millones de dólares que serían destinados para la cobertura de necesidades a corto plazo, especialmente en empresas de órbita estatal.
Pero ese endeudamiento tiene que ser aprobado por Nación, algo que ya hizo con otras provincias, como Córdoba, comandada por Martín Llaryora, que durante 2025 emitió deuda en dólares por más de 700 millones para el pago de vencimientos de obligaciones antiguas.
