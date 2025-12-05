Dura réplica de Axel Kicillof a Milei/Caputo, que quieren bloquearle el Endeudamiento

"Milei robó en Seguridad, estos móviles de la Policía, no estamos hablando de timba financiera, estamos hablando de los móviles de la Policía que se pagaban con recursos del Fondo de Seguridad que nos pasaba Nación y que Milei se robó para generar ese falso superávit en base a plata que no le da a los jubilados, no le da a las provincias, que no hace las obras, que nos devuelva la plata y después empezamos a hablar", finalizó.

Recordemos que, en concreto, la administración de Kicillof accedió a la posibilidad de emitir deuda por un monto superior a los 3.500 millones de dólares. Lo haría mediante la emisión de bonos y Letras del Tesoro, cuya recaudación será destinada a apagar varios frentes inmediatos dentro de las urgencias provinciales.

El dinero sería destinado a una deuda de 1.045 millones de dólares con Rentas Generales de la Provincia, 1.990 millones de dólares que serán destinados al “roll over” de deuda financiera antigua además del cumplimiento de obligaciones judiciales que sostiene el Gobierno bonaerense, y unos 500 millones de dólares que serían destinados para la cobertura de necesidades a corto plazo, especialmente en empresas de órbita estatal.

Pero ese endeudamiento tiene que ser aprobado por Nación, algo que ya hizo con otras provincias, como Córdoba, comandada por Martín Llaryora, que durante 2025 emitió deuda en dólares por más de 700 millones para el pago de vencimientos de obligaciones antiguas.

