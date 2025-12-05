Revuelo total: la última mentira de Moretti que impacta en River y San Lorenzo

River se está moviendo en el mercado de pases con la intención de sumar refuerzos en todas las líneas y uno de los pedidos de Marcelo Gallardo es incorporar a un lateral por la izquierda para que llegue a competir con Marcos Acuña. Los nombres que surgieron como prioridad son Román Vega, ex Argentinos Juniors con actualidad en el Zenit de Rusia, y Julio Soler que dejó Lanús para sumarse al Bournemouth de Inglaterra.