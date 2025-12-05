Desde hace tiempo que San Lorenzo vive de escándalo en escándalo con un Marcelo Moretti que está en el ojo de la tormenta desde que se lo vio colocándose un fajo de dólares en una cámara oculta. Ahora el presidente del Ciclón hizo circular una última mentira que está relacionada directamente con River.
Revuelo total: la última mentira de Moretti que impacta en River y San Lorenzo
Marcelo Moretti sigue haciendo de las suyas y ahora deslizó una información que une a San Lorenzo y a River.
River se está moviendo en el mercado de pases con la intención de sumar refuerzos en todas las líneas y uno de los pedidos de Marcelo Gallardo es incorporar a un lateral por la izquierda para que llegue a competir con Marcos Acuña. Los nombres que surgieron como prioridad son Román Vega, ex Argentinos Juniors con actualidad en el Zenit de Rusia, y Julio Soler que dejó Lanús para sumarse al Bournemouth de Inglaterra.
En medio de estas negociaciones, las cuales vienen más complicadas de lo que se pensaba para River, comenzó a circular la información de que hubo consultas por Elías Báez, lateral de San Lorenzo, y este rumor lo hizo circular Marcelo Moretti. Sin embargo, desde las entrañas del Millonario comenzaron rápidamente a desmentir esta información.
“Moretti le dijo a alguien cercano a Elías Báez que lo llamaron de River para preguntar condiciones por el jugador. Ahora queda en cada uno creerle a Moretti o no”, comentó Germán García Grova en Radio La Red. Luego de que saliera esta información al aire en el programa Un Buen Momento, llegó la desmentida por parte de los dirigentes del Millonario.
River expuso a Moretti
“En River descartan haber iniciado charlas por Elías Báez”, sentenció Gustavo Yarroch en la misma señal, dejando expuesto una vez a Marcelo Moretti que desde hace tiempo dejó de tener credibilidad en el mundo del fútbol. El Millonario ya había tenido algunos entredichos con el mandamás de San Lorenzo cuando se dio la transferencia de Adam Bareiro.
En aquel momento Moretti indicó en redes sociales que River había pagado 1 millón de dólares más de lo que indicó que el Millonario en su balance presentado en comisión directiva. Todo parece indicar que el dirigente del Ciclón buscó cotizar a su jugador utilizando un presunto interés del club que dirige Marcelo Gallardo para poder venderlo más caro en medio de una fuerte crisis económica.
