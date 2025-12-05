Boca Juniors siempre da que hablar, y en este caso la presencia de Raúl Cascini en No Podemos Perder, el programa conducido por Flavio Azzaro, llamó la atención. El “Mosquito” apuntó con dureza contra ESPN F90, el ciclo que conduce Pollo Vignolo en los mediodías de ESPN.
SE SUPO LA VERDAD
ESPN F90 (programa de Pollo Vignolo) quedó expuesto por lo que dijo Raúl Cascini
Raúl Cascini (ex Consejo de Fútbol de Boca) habló en el canal de Flavio Azzaro (AZZ) y arremetió contra ESPN F90, conducido por Pollo Vignolo.
Además, el ex mediocampista habló sobre su etapa en el Consejo de Fútbol del club de la Ribera, su relación con Juan Román Riquelme y algunas cuestiones que le molestaron tras dejar su cargo.
Raúl Cascini vs ESPN F90 (Pollo Vignolo)
Tras su carrera como futbolista, Raúl Cascini fue panelista de 90 Minutos de Fútbol entre 2015 y 2019, cuando el programa aún se emitía por Fox Sports.
En 2019, con la llegada de Juan Román Riquelme a la conducción futbolística de Boca Juniors, Cascini se incorporó al Consejo de Fútbol y dejó el ciclo televisivo.
Meses después, el programa conducido por Pollo Vignolo pasó a ESPN. Ayer, jueves 4 de diciembre, Mosquito habló sobre ese ciclo en No Podemos Perder, el programa de Flavio Azzaro en AZZ.
Cascini afirmó que “ya sabía cómo se manejaba” el programa y confesó su decepción por un personaje que habló de él en ese mismo espacio. “Un día casi me subo a un auto y los voy a buscar”, aseguró. “ En ese caso fue algo personal conmigo que no me gustó”.
Minutos más tarde, apuntó directamente contra el ciclo de ESPN: “Yo la pasaba bien, pero no había tanta locura como hoy, que apuntan hacia un lugar con tanta maldad. Yo no vivía eso”.
Más sobre Raúl Cascini con Flavio Azzaro
Además de referirse a ESPN F90, Raúl Cascini abordó otros temas relevantes.
Tras dejar su rol en el Consejo de Fútbol, surgió un rumor que afirmaba que iba a iniciar acciones legales contra Boca. Sobre ello, explicó: “Me enojé mucho porque dijeron que le iba a hacer juicio a Boca. Llamé a mi abogado y le dije ‘hacé algo’. No podía creerlo, me dolió cuando lo escuché. Al que lo dijo me gustaría cruzármelo y que me diga en la cara por qué lo dijo”.
Respecto a la llegada de Miguel Ángel Russo, Cascini aseguró: “Nosotros considerábamos que era el momento de Miguel en el club. Sabemos lo que une y lo que es, la paz que transmitía”.
También habló sobre Juan Román Riquelme, destacando su visión futbolística: “Él te dice cuatro días antes lo que va a pasar y no podés creer que termina pasando”.
Lo cierto es que, desde su salida del Consejo de Fútbol, esta es la primera vez que el ex mediocampista se expresa con un nivel de distensión tan marcado en un programa, en este caso un formato de stream.
+ EN GOLAZO 24
Diario Olé generó bronca en todo River por lo que dijo sobre Paulo Díaz
La MLS Cup tendrá su "Super Bowl" con Messi vs. Muller en una crónica anunciada
La hinchada de Boca conmovió a un futbolista leyenda de Brasil: "Impresionante"