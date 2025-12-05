ESPN F90 (programa de Pollo Vignolo) quedó expuesto por lo que dijo Raúl Cascini

Cascini afirmó que “ya sabía cómo se manejaba” el programa y confesó su decepción por un personaje que habló de él en ese mismo espacio. “Un día casi me subo a un auto y los voy a buscar”, aseguró. “ En ese caso fue algo personal conmigo que no me gustó”.

Minutos más tarde, apuntó directamente contra el ciclo de ESPN: “Yo la pasaba bien, pero no había tanta locura como hoy, que apuntan hacia un lugar con tanta maldad. Yo no vivía eso”.

image

Más sobre Raúl Cascini con Flavio Azzaro

Además de referirse a ESPN F90, Raúl Cascini abordó otros temas relevantes.

Tras dejar su rol en el Consejo de Fútbol, surgió un rumor que afirmaba que iba a iniciar acciones legales contra Boca. Sobre ello, explicó: “Me enojé mucho porque dijeron que le iba a hacer juicio a Boca. Llamé a mi abogado y le dije ‘hacé algo’. No podía creerlo, me dolió cuando lo escuché. Al que lo dijo me gustaría cruzármelo y que me diga en la cara por qué lo dijo”.

Respecto a la llegada de Miguel Ángel Russo, Cascini aseguró: “Nosotros considerábamos que era el momento de Miguel en el club. Sabemos lo que une y lo que es, la paz que transmitía”.

También habló sobre Juan Román Riquelme, destacando su visión futbolística: “Él te dice cuatro días antes lo que va a pasar y no podés creer que termina pasando”.

Lo cierto es que, desde su salida del Consejo de Fútbol, esta es la primera vez que el ex mediocampista se expresa con un nivel de distensión tan marcado en un programa, en este caso un formato de stream.

Embed

