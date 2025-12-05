Javier Milei celebra el derrumbe de la pobreza pero la calle está que arde

Según el último informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), la tasa de pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% mientras que la indigencia afecta al 6,8%. En la comparación temporal, el estudio admite que hubo una mejora social a lo largo del gobierno de Javier Milei , que se relame por estos números.

Lo cierto es que no es tan relevante como la que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): Corrigiendo el cálculo por la mejora en la captación de ingresos de las encuestas, el desplome real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de solo de 2.1 puntos. El estudio de la UCA contrasta la medición oficial y la corrección pertinente por cambios técnico-metodológicos del organismo público.

A su vez, señala las consecuencias negativas, en la economía real de los hogares, de los mecanismos utilizados para estabilizar variables macro.

En la calle, las realidades son dispares. Por un lado se sigue observando el cierre de diferentes industrias como así despidos/suspensiones que dan que hablar dejando a miles de familias en la calle.

Por el otro, el consumo continúa en caída libre y el dato inflacionario para lo que viene no es nada alentador: consultoras y analistas estiman una inflación del 2,3% para noviembre, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido este jueves por el Banco Central. Además, el informe proyecta que el dólar promediará en $1.472 en el último mes del año.

Comienza una jornada caliente y no sólo por la ola de calor: gran cantidad de líneas de colectivos del AMBA iniciaron una abstención de tareas por salarios impagos, afectando a miles de usuarios y anticipando un paro total este viernes en las empresas que aún no completaron el pago de noviembre.

Viernes que arde, al rojo vivo. Los números todo un problema. En paralelo, llega el sorteo del Mundial 2026.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

---------------

Live Blog Post El cierre de una textil reaviva el debate sobre la actividad económica en la era Milei Un botón de muestra: La textil Hazan Silvia cerró y despidió a sus 50 trabajadores argumentando que no pueden competir con la importación china. Hace rato que las textiles se quejan de las importaciones y los costos, pero el tema es más amplio como advierte el economista Diego Giacomini que culpa a Javier Milei. Desde su cuenta personal en la red social X, el economista, que supo trabajar con Milei antes de que éste llegue a la presidencia, alertó sobre la situación de las actividades económicas en la provincia de Buenos Aires. Tomando datos oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, Giacomini concluyó que “el nivel de actividad en la PBA se disocia cada vez más del nivel de actividad nacional que mide el EMAE, ya que las principales actividades económicas de PBA son las más castigadas. Ergo, el consumo en PBA se disocia cada vez más del EMAE”. VER NOTA VER +

Live Blog Post Cambios: Nuevo borrador de la reforma laboral El Gobierno prepara la Ley de la Reforma Laboral para ser presentada en el Congreso. El ambicioso proyecto del oficialismo tiene 182 artículos y promete modernizar un sistema laboral. La administración de Javier Milei trabaja sobre un borrador ampliado que ya generó fuertes cuestionamientos. Si bien aún no está definido el texto final, la propuesta revela una orientación clara: mayor flexibilidad para las empresas, límites más estrictos para las indemnizaciones y un reordenamiento de derechos que muchos sectores consideran regresivo. La discusión se canaliza en el Consejo de Mayo, aunque los representantes sindicales se han apartado del proceso, profundizando su oposición al texto. El proyecto, respaldado por sectores empresariales, avanza en medio de fuertes críticas de la CGT y otros sindicatos, que lo acusan de promover la "flexibilización" y precarización laboral. El Gobierno argumenta que la reforma busca modernizar las relaciones laborales, adaptándolas a las nuevas realidades productivas y dotando de mayor certidumbre tanto a trabajadores como a empleadores. VER +

Live Blog Post Redes de U24: Sergio Figliuolo ya juró como diputado… ¿y la división de poderes? Sergio Tronco Figliuolo asumió como diputado nacional y saludó efusivamente a sus jefes políticos, Javier y Karina Milei, en su primera aparición dentro del Congreso. Durante la campaña, Figliuolo había prometido algo insólito para un legislador: votar todos los proyectos del Poder Ejecutivo sin siquiera leerlos. La escena reabre un interrogante inevitable: ¿Qué diría Montesquieu, padre de la división de poderes, ante un Congreso que renuncia —al menos discursivamente— a su rol de contrapeso? Un debut parlamentario que ya genera debate sobre institucionalidad y representación. Embed - Sergio “Tronco” Figliuolo ya juró como diputado… ¿y la división de poderes? VER +

Live Blog Post Martín Redradro alertó por la economía argentina Martín Redrado encendió la alarma económica: Argentina "no puede seguir viviendo de prestado" y las reservas están peor que en 2023. Además, se vienen vencimientos de deuda clave y falta un rumbo claro. Las familias ya sienten el impacto en el bolsillo… y el panorama no mejora sin cambios profundos. Embed - Redrado alerta: “Argentina vive de prestado y es insostenible” VER +

Live Blog Post El Gobierno busca apoyo peronista al Presupuesto 2026 El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. "Durante el encuentro se abordó la agenda conjunta entre la Nación y la provincia, así como los desafíos que enfrentará el país en el 2026", comentaron en una escueta publicación en las redes sociales de la jefatura. Luego de casi una veintena de encuentros de Santilli con mandatarios provinciales, en la previa se presumía que no iba a haber tantas palmadas y sonrisas para la foto, dato que Ziliotto es uno de los peronistas más opositores a la administración de Javier Milei. Ziliotto tiene abierta con la Nación una disputa por fondos previsionales adeudados pendiente de resolución en la Corte Suprema. Se descuenta que el tema estuvo en el pliego de reclamos que La Pampa alcanzó a Balcarce 50. image VER +

Live Blog Post Se viene el sorteo del Mundial 2026: Todo lo que tenes que saber El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes a las 14hs en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., en los Estados Unidos, una de las sedes de la Copa del Mundo del año que viene, las otras dos serán Canadá y México. En esta edición habrá 48 seleccionados participando y el sistema del sorteo será diferente. La Selección Argentina conocerá sus rivales. VER NOTA VER +

Live Blog Post Argentina vuelve al mercado de capitales luego de 7 años Bancos privados accedieron a refinanciar la deuda Argentina a tasa baja ahorrando millones de dólares en intereses anuales. El anuncio del Palacio de Hacienda no pasó desapercibido en la City. La Secretaría de Finanzas de Argentina convocará el 10 de diciembre a una licitación para colocar un Bono del Tesoro Nacional en dólares, cupón 6,5%, pagos semestrales y amortización bullet en noviembre de 2029. La operación se realizará íntegramente en moneda dura y bajo ley argentina, un diseño que busca mantener el control normativo sin resignar atractivo para el mercado. image VER NOTA VER +

Live Blog Post ATE mete presión a la reforma laboral de Javier Milei: Paro nacional a la vista La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la realización de un paro nacional el próximo 9 de diciembre, acompañado por una movilización al Congreso de la Nación. La fecha coincide con la posible presentación del proyecto de reforma laboral del Gobierno, una iniciativa que desde el gremio califican como "regresiva" y "pro mercado". Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, recordó que experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 "fracasaron en todos los países donde se implementaron" y remarcó que "el período de mayor creación de empleo registrado en Argentina fue entre 2002 y 2011/12, cuando regía la doble indemnización". VER COMUNICADO EN X VER +

Live Blog Post Diciembre sin respiro: Entre las Fiestas y los aumentos que golpean al bolsillo Con la llegada de las fiestas, el tradicional asado vuelve a ser protagonista en la mesa de los argentinos, pero este año con un dato que preocupa. El aumento del negocio exportador y la decisión de muchos productores de no vender hacienda presionan la oferta local, generando un escenario de mayores precios para los consumidores. La carne vacuna subió casi 25% en los últimos días y el kilo de asado, el corte estrella de las fiestas, ya roza los $20.000. Un golpe directo al bolsillo justo cuando empiezan los preparativos para las mesas de fin de año. Embed - Diciembre arrancó con un mazazo: sube fuerte la carne en Argentina VER +

Live Blog Post La crisis económica está que arde y la industria lo padece La crisis que atraviesa la industria en la Argentina debido a caída de consumo, costos de producción y apertura de importaciones llegó a la multinacional Mondelez, que anticipará vacaciones y paralizará por primera vez en su historia la producción de su planta en General Pacheco (partido de Tigre), entre el 14 de diciembre y el 5 de enero. La planta de Mondelez, con unos 2.300 trabajadores, anunció que detendrá completamente su actividad durante 21 días, una decisión inédita que los delegados consideran una señal grave del deterioro productivo. Al respecto, Jorge Penayo, obrero y delegado en Mondelez-Pacheco, brindó un panorama de lo que se viene. VER ENTREVISTA EN X VER NOTA VER +

Live Blog Post Nuevo reclamo del FMI al Gobierno La portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, volvió a instar a Javier Milei a acumular reservas en el Banco Central (BCRA), algo que viene pidiendo la mayoría de los especialistas en el país y que destacan también en el exterior, como recientemente Barclays. La vocera del organismo pidió al Gobierno un "esfuerzo concertado" en este sentido. "Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad", valoró Kozack, pero agregó: "necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital". VER NOTA VER +

Live Blog Post La inflación sigue siendo un problema El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre del BCRA mostró un quiebre en la tendencia, en donde, las consultoras corrigieron al alza la inflación esperada a corto plazo y simultáneamente proyectaron una caída más rápida en la tasa de interés. La brecha entre nominales y precios vuelve a tensionar el tablero financiero. Y es que, por primera vez en varios meses, las consultoras elevaron sus cálculos para el IPC de noviembre hasta 2,3%, lo que implica 0,4 puntos por encima del relevamiento previo. El Top 10 de pronosticadores también corrigió sus estimaciones y ubicó la cifra en 2,3%, es decir, 0,3 puntos más que un mes atrás. VER GRÁFICO EN X VER NOTA VER +

Live Blog Post Números que hacen ruido La polémica en torno a la medición de la pobreza sigue dando que hablar a partir del último informe que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA). Mientas el INDEC anunció fuerte desplome durante el primer semestre de 2023, el reporte advierte que la mejora real fue mucho más acotada y que la estadística oficial sobrerrepresenta el alivio social. Según el documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa), al cierre del tercer trimestre, la pobreza en Argentina se ubicó en 36,3%, mientras que la indigencia afecta al 6,8%. A raíz de esto, la pobreza cayó 9,3 puntos con respecto al mismo período del año pasado y 8,4 frente al tercer trimestre de 2023, previo a la asunción de Javier Milei. Vale recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó en septiembre que, en el primer semestre de 2023, la pobreza alcanzó al 31,6% de las personas, lo que refiere una baja de 21,3 puntos porcentuales en relación al mismo período del año pasado cuando se registró el pico de la crisis económica con el cambio de Gobierno. No obstante, para la UCA existe un "sesgo" en la medición monetaria por un "subregistro de ingresos" en la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En ese sentido, corrigiendo el cálculo, la pobreza en 2025 se situaría alrededor del 35%. Es decir, sería menor. VER NOTA VER +

Live Blog Post Viernes caliente en el AMBA: Paro de colectivos Más de 20 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) están de paro este viernes por el incumplimiento de las empresas en el pago total de los salarios. La medida de fuerza que afecta a miles de usuarios se lleva a cabo en las líneas 22, 101, 119, 153, 159, 172, 219, 242, 244, 253, 298, 300, 317, 320, 321, 324, 372, 383, 390, 461, 462, 464,500, 501, 502, 504, 506, 507, 508, 570, 583, 584 y 603. Vale tener en cuenta que otras líneas podrían sumarse a la medida durante la jornada. VER NOTA VER +

