Javier Milei celebra el derrumbe de la pobreza pero la calle está que arde

Según el último informe elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), la tasa de pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% mientras que la indigencia afecta al 6,8%. En la comparación temporal, el estudio admite que hubo una mejora social a lo largo del gobierno de Javier Milei, que se relame por estos números.
