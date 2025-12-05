Una serie de bancos lanzaron descuentos explosivos en supermercados y es ideal para que aproveches estas promociones antes de las fiestas. Vas a poder acceder a promociones de hasta un 50% que sin duda te va a aliviar el bolsillo.
IMPERDIBLE
Bancos al rescate: la promoción del 50% en supermercados que causa furor
Los bancos se pusieron la diez y lanzaron descuentos de hasta el 50% en supermercados. Ideal para tus compras de diciembre.
En diciembre todos buscan las mejores promociones y la manera de ahorrar ante las fiestas. Es un mes en donde los gastos se multiplican y por esa razón tanto los bancos como las billeteras virtuales pensaron en estos descuentos que son una bomba.
Bancos lanzan promociones en supermercados
Una de las promociones más espectaculares es la del 50% en supermercados Alvear. Los mismos se ubican en el interior y estos descuentos aplican para los bancos Santa Fe y Entre Ríos. El tope es de $20.000 y sin duda muchos la están aprovechando.
Si vamos al AMBA y Gran Buenos Aires, Supervielle tiene una promoción increíble: este banco ofrece un 30% en Coto los martes sin tope de reintegro. Esto último es muy importante ya que podés gastar lo que quieras sin necesidad de un freno en el descuento. Eso sí, no aplica a productos que ya tienen promo previa. Este banco también ofrece un 25% en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás con tope de $25.000.
Naranja X, por su parte, tiene también promoción los martes donde ofrece un 25% en Coto, ChangoMás y Carrefour. El mismo se denomina Plan Turbo y tiene un tope de $12.000. Otros bancos que también ofrecen descuentos son Nación, Patagonia, Hipotecario, ICBC y Credicoop en distintos supermercados.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El supermercado que remata electrodomésticos a precios imposibles
Huawei vuelve a la Argentina: precio de los celulares y dónde conseguirlos
Qué es el Dólar Shein: la nueva forma de ahorrar un 25% en la plataforma
Cuenta DNI hizo un cambio impensado con el descuento en carnicerías