Bancos al rescate: la promoción del 50% en supermercados que causa furor

Si vamos al AMBA y Gran Buenos Aires, Supervielle tiene una promoción increíble: este banco ofrece un 30% en Coto los martes sin tope de reintegro. Esto último es muy importante ya que podés gastar lo que quieras sin necesidad de un freno en el descuento. Eso sí, no aplica a productos que ya tienen promo previa. Este banco también ofrece un 25% en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás con tope de $25.000.