Marcela Feudale se cruzó con Mariana Brey y la expuso en vivo: "Te jodió mucho"

Para Pablo Duggan, que la escuchaba sin entender del todo cómo podía minimizar algo tan evidente, la situación era insólita, y cuando le preguntó si realmente no lo veía grave, Brey insistió: "¿Cómo me va a parecer grave que un tipo diga ‘uy qué buena que está’? Es un comentario", rematando después con una comparación que cayó pésimo: "¿Dónde está la gravedad? ¿Tocó una teta? ¿Tocó una cola?".

Marcela Feudale, que tiene oficio, calle y capacidad para marcar incoherencias sin levantar la voz, no tardó en señalarle a Brey la contradicción más obvia: cuando estalló el caso del diputado kirchnerista Juan Ameri en plena pandemia (que renunció a su banca tras aparecer en el streaming de Diputados besando el seno de su esposa), la reacción de la panelista había sido completamente diferente.

Por eso Feudale le clavó la frase que ordenó la discusión: "Cuando fue lo de la teta te jodió mucho", una observación tan precisa que dejó a Brey sin mucho margen, porque ese archivo existe, está online y cualquiera puede chequearlo.

image Marcela Feudale cuestionó la incoherencia de Brey y expuso la normalización del machismo en el Congreso. Su sarcasmo evidenció la falta de respeto institucional y el doble estándar.

Brey intentó diferenciar los casos diciendo que lo de Ameri era "un diputado teniendo sexo" y esto "solo un dicho", pero esa explicación terminó sonando más a un intento de zafar, sobre todo porque la discusión de fondo, el respeto en una institución que debería ser ejemplar, pasa tanto por lo físico como por el mensaje que se normaliza.

Ahí fue cuando Feudale, ya harta de la idea de que todo es exageración, soltó una ironía que se volvió titular: "¿En la Cámara de Diputados? Qué genial. O sea, ya está. Hagamos una pileta, un pool", dejándole claro que, si seguimos relativizando, la degradación institucional no tiene techo.

El choque entre ambas fue el síntoma de algo más grande, más incómodo y más cotidiano, esa tensión permanente entre quienes quieren restarle importancia a comportamientos que ya deberían estar desterrados y quienes se plantan porque saben que si se deja pasar una vez, se deja pasar siempre.

Y quizá por eso el episodio pegó tanto: porque mostró en tiempo real que, incluso después de décadas de discusión pública, todavía hay una parte del debate que sigue atrapada en excusas viejas, mientras otra parte ya no está dispuesta a callarse nada.

