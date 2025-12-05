La polémica en C5N por los comentarios sexistas en la jura de Diputados escaló hasta un cruce inesperado entre panelistas. Marcela Feudale y Mariana Brey se enfrentaron en vivo, mostrando las tensiones y contradicciones que se salieron del simple debate televisivo. Mucha repercusión por lo que dijeron y cómo reaccionaron.
GRIETA POR MACHISMO EN DIPUTADOS
Marcela Feudale se cruzó con Mariana Brey y la expuso en vivo: "Te jodió mucho"
Marcela Feudale enfrentó a Mariana Brey por minimizar los comentarios sexistas de un diputado en la jura. Un cruce que expuso más que diferencias personales.
El comentario sexista que arruinó la jura y dividió a los panelistas
La jura de los 127 diputados tendría que haber sido un trámite sobrio, casi aburrido, una ceremonia donde el protocolo manda; sin embargo, el micrófono abierto que captó las frases "¿Quién es Rosario Goitía? ¡Qué buena que está!" y "¡Qué buena que está la peruca!", atribuidas a Gerardo Cipolini (diputado radical de 82 años, presidente circunstancial de la sesión) terminó arruinando el minuto institucional.
El hecho generó un repudio transversal en redes, en el propio Congreso y en medios de todo tipo, incluyendo la transmisión oficial y las coberturas de C5N, TN, Futurock y Radio con Vos, porque en cuestión de segundos el país se encontró discutiendo si el machismo a micrófono abierto también forma parte del folklore parlamentario o si es simplemente impresentable.
Cipolini, lejos de asumir nada, eligió una salida insólita, casi vintage, al afirmar: "La tecnología ha avanzado a límites irreconocibles... Tal vez uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón por algo que no he dicho", una explicación que generó más reacción, porque entre la incredulidad y la burla, quedó la idea de que algunos dirigentes todavía pueden gambetear una cámara caliente con excusas de los ‘90.
Mientras tanto, en el piso de C5N, Mariana Brey sorprendía a todos con un tono de fastidio ante el repudio generalizado. "No es para tanto", largó, y el panel se tensó al instante. Enseguida llegó su frase más problemática que expuso la grieta en vivo: "Me encuentro defendiendo al mundo masculino, cosa que habla muy bien de mí. ¿Qué querés que te diga?".
Para Pablo Duggan, que la escuchaba sin entender del todo cómo podía minimizar algo tan evidente, la situación era insólita, y cuando le preguntó si realmente no lo veía grave, Brey insistió: "¿Cómo me va a parecer grave que un tipo diga ‘uy qué buena que está’? Es un comentario", rematando después con una comparación que cayó pésimo: "¿Dónde está la gravedad? ¿Tocó una teta? ¿Tocó una cola?".
Marcela Feudale le puso los puntos a Mariana Brey y expuso su contradicción
Marcela Feudale, que tiene oficio, calle y capacidad para marcar incoherencias sin levantar la voz, no tardó en señalarle a Brey la contradicción más obvia: cuando estalló el caso del diputado kirchnerista Juan Ameri en plena pandemia (que renunció a su banca tras aparecer en el streaming de Diputados besando el seno de su esposa), la reacción de la panelista había sido completamente diferente.
Por eso Feudale le clavó la frase que ordenó la discusión: "Cuando fue lo de la teta te jodió mucho", una observación tan precisa que dejó a Brey sin mucho margen, porque ese archivo existe, está online y cualquiera puede chequearlo.
Brey intentó diferenciar los casos diciendo que lo de Ameri era "un diputado teniendo sexo" y esto "solo un dicho", pero esa explicación terminó sonando más a un intento de zafar, sobre todo porque la discusión de fondo, el respeto en una institución que debería ser ejemplar, pasa tanto por lo físico como por el mensaje que se normaliza.
Ahí fue cuando Feudale, ya harta de la idea de que todo es exageración, soltó una ironía que se volvió titular: "¿En la Cámara de Diputados? Qué genial. O sea, ya está. Hagamos una pileta, un pool", dejándole claro que, si seguimos relativizando, la degradación institucional no tiene techo.
El choque entre ambas fue el síntoma de algo más grande, más incómodo y más cotidiano, esa tensión permanente entre quienes quieren restarle importancia a comportamientos que ya deberían estar desterrados y quienes se plantan porque saben que si se deja pasar una vez, se deja pasar siempre.
Y quizá por eso el episodio pegó tanto: porque mostró en tiempo real que, incluso después de décadas de discusión pública, todavía hay una parte del debate que sigue atrapada en excusas viejas, mientras otra parte ya no está dispuesta a callarse nada.
