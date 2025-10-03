En la noche del jueves (02/10) Marcela Feudale anunció su salida de LAM luego de recibir una propuesta para conducir de 20 a 22 horas un nuevo programa por Radio 10. "Qué pérdida. Es la más inteligente del panel", expresó Yanina Latorre luego de que Ángel de Brito anunciara el rotundo cambio.
"ES UNA PROPUESTA MUY INTERESANTE"
Marcela Feudale deja el chimento por la política: Chau LAM, hola Radio 10
Para sorpresa de la audiencia, Marcela Feudale confirmó que dejaré el programa de espectáculos para continuar su carrera en la destacada emisora radial.
"Recibí una propuesta para hacer radio en el mismo horario que el programa en Radio 10, con conducción", explicó ante el asombro de sus compañeras. Además, sumó que a su vez le ofrecieron escribir para el portal de la emisora "con firma", con lo que dejó en claro que prefiere ser parte de un ciclo periodístico ante uno chimentero como es el que se emite por la pantalla de América TV.
Posteriormente, comentó que el ciclo abordará principalmente temas de la actualdiad y política. Jorge Alperín, Valeria Delgado, Sebastián Fernández y Osvaldo Príncipi, serán quienes la acompañen en lo que será Feudalísima desde noviembre.
"Hace un tiempo vino Marcela al camarín me dijo: 'Te tengo que contar esto. Tomé una decisión. Me voy a un proyecto personal que estoy muy contenta, muy entusiasmada'", recordó el conductor. Y la "angelita" reconoció: "Es una propuesta muy interesante".
Marcela Feudale no le tiene miedo a los cambios
Es preciso destacar que en una entrevista que dio en Infobae, Marcela Feudale se refirió a los cambios que había protagonizado a lo largo de su carrera.
“Yo lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando, porque ésta es la auténtica y la mejor versión de Marcela Feudale", dijo. "Es un tiempo distinto en mi vida, lo que no significa que antes no haya sido así, era más para adentro”, detalló.
La locutora, quien además es historiadora, dio sus primeros pasos en Rock & Pop para posteriormente destacarse de la mano de Marcelo Tinelli en la pantalla chica, en LAM había encontrado la manera de volver a hacerse presente en los medios de comunicación.
A su vez también, hizo participaciones en el canal de streaming Blender y también fue panelista de Duro de Domar en C5N.
“Es una época tan particular la que estamos viviendo, no solamente en la Argentina sino a nivel mundial, yo lo siento y lo vivo como tal. Después de un avance brutal en todos los derechos y hay un tira y afloje con esas conquistas que es más que sospechoso y peligroso”, expresó en aquella nota con María Laura Santillán sobre su visión de la actualidad política y social.
-----------------------------
