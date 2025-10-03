Marcela Feudale deja el chimento por la política: Chau LAM, hola Radio 10

Marcela Feudale no le tiene miedo a los cambios

Es preciso destacar que en una entrevista que dio en Infobae, Marcela Feudale se refirió a los cambios que había protagonizado a lo largo de su carrera.

“Yo lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando, porque ésta es la auténtica y la mejor versión de Marcela Feudale", dijo. "Es un tiempo distinto en mi vida, lo que no significa que antes no haya sido así, era más para adentro”, detalló.

La locutora, quien además es historiadora, dio sus primeros pasos en Rock & Pop para posteriormente destacarse de la mano de Marcelo Tinelli en la pantalla chica, en LAM había encontrado la manera de volver a hacerse presente en los medios de comunicación.

A su vez también, hizo participaciones en el canal de streaming Blender y también fue panelista de Duro de Domar en C5N.

“Es una época tan particular la que estamos viviendo, no solamente en la Argentina sino a nivel mundial, yo lo siento y lo vivo como tal. Después de un avance brutal en todos los derechos y hay un tira y afloje con esas conquistas que es más que sospechoso y peligroso”, expresó en aquella nota con María Laura Santillán sobre su visión de la actualidad política y social.

