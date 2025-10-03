ROSARIO. La presentación de la lista de candidatos a diputados nacionales por Provincias Unidas dejó un episodio que puso a Maximiliano Pullaro en la mira. En medio de su discurso, el gobernador lanzó un comentario dirigido a la primera candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, que no fue bien recibido por ir de lleno contra las mujeres en la política.
Fuerte y repudiable frase de Maximiliano Pullaro sobre el rol de la mujer en la política
Maximiliano Pullaro abrió el debate del rol de las mujeres en la política tras comentario desafortunado contra la primera candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp
La frase de mal gusto que lanzó Maximiliano Pullaro
"Está la mujer de Monteverde que se quiere edulcorar al peronismo", señaló el mandatario en referencia a Tepp, obviando su rol al identificarla sólo por ser la pareja del dirigente de Ciudad Futura, sin reconocerla por su trayectoria y méritos propios como dirigente política.
La frase del radical despertó la euforia no sólo en el peronismo, también en sectores sociales que lo acusaron de reflejar, con dicha expresión, una visión despectiva hacia la participación de las mujeres en la vida pública.
En medio de un marco donde el propio gobernador busca instalar un discurso 'moderno', sus palabras lo contradicen generando un retroceso en materia de reconocimiento y equidad de género.
La respuesta de Caren Tepp
Pero no todo quedó ahí. Rápidamente, Tepp reaccionó por medio de sus redes sociales donde recibió fuerte respaldo.
Con dicha frase, la concejala rosarina le respondió al santafesino en un video que fue grabado durante su visita a San Javier. A su vez, aprovechó para ir de lleno contra su gestión.
La dirigente de Ciudad Futura reivindicó el rol de las mujeres en distintos ámbitos sociales: "Son las maestras que educan a nuestros hijos, las médicas y enfermeras que cuidan a nuestros padres, las mujeres en los barrios que le ponen el hombro a la crisis y le dan de comer a nuestros vecinos".
Sin ir más lejos, del rol de las mujeres, fue Gisela Scaglia, primera candidata de la lista del propio Pullaro, la que las puso en primer plano en el acto del Metropolitano tomando como referencia a su madre quien fue una parte importante de su educación.
Javier Milei también la ligó
Por otra parte, Tepp apuntó contra el vínculo entre Pullaro y Javier Milei.
"Somos las mujeres las que no tuvimos miedo de enfrentar a Milei desde el primer día, mientras usted se dedicaba a darle todo lo que necesitaba para hacernos la vida más difícil", señaló.
Posteriormente, agregó: "Hoy es la fuerza de las mujeres, junto a la de los trabajadores y los 12 partidos que formamos Fuerza Patria, la única capaz de frenar la motosierra de Milei… y también la suya, gobernador".
La candidata cerró su intervención con una definición política: "Las causas del justicialismo no se edulcoran ni se matizan, se levantan y se llevan como bandera hasta la victoria".
Elecciones en la mira
Fuerza Patria competirá con la boleta que lleva a Tepp y Agustín Rossi como principales candidatos. La lista aparece en sexto lugar sobre un total de 17, en una elección que marcará un hecho inusual dentro del peronismo santafesino: concurrirá con lista única, sin divisiones internas como las que se registraron en comicios provinciales anteriores.
