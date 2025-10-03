Fuerte y repudiable frase de Maximiliano Pullaro sobre el rol de la mujer en la política

"Yo no soy la mujer de nadie, soy Caren Tepp. Pero usted, Pullaro, es el gobernador de Milei". "Yo no soy la mujer de nadie, soy Caren Tepp. Pero usted, Pullaro, es el gobernador de Milei".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carentepp/status/1973791595268014347&partner=&hide_thread=false Yo no soy la mujer de nadie. Yo soy Caren Tepp. Pero usted Pullaro es el gobernador de Milei pic.twitter.com/FrseNhBWZb — Caren Tepp (@carentepp) October 2, 2025

Con dicha frase, la concejala rosarina le respondió al santafesino en un video que fue grabado durante su visita a San Javier. A su vez, aprovechó para ir de lleno contra su gestión.

"Gobernador, su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de esta provincia. Aunque no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos". "Gobernador, su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de esta provincia. Aunque no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos".

La dirigente de Ciudad Futura reivindicó el rol de las mujeres en distintos ámbitos sociales: "Son las maestras que educan a nuestros hijos, las médicas y enfermeras que cuidan a nuestros padres, las mujeres en los barrios que le ponen el hombro a la crisis y le dan de comer a nuestros vecinos".

Sin ir más lejos, del rol de las mujeres, fue Gisela Scaglia, primera candidata de la lista del propio Pullaro, la que las puso en primer plano en el acto del Metropolitano tomando como referencia a su madre quien fue una parte importante de su educación.

Javier Milei también la ligó

Por otra parte, Tepp apuntó contra el vínculo entre Pullaro y Javier Milei.

"Somos las mujeres las que no tuvimos miedo de enfrentar a Milei desde el primer día, mientras usted se dedicaba a darle todo lo que necesitaba para hacernos la vida más difícil", señaló.

Posteriormente, agregó: "Hoy es la fuerza de las mujeres, junto a la de los trabajadores y los 12 partidos que formamos Fuerza Patria, la única capaz de frenar la motosierra de Milei… y también la suya, gobernador".

La candidata cerró su intervención con una definición política: "Las causas del justicialismo no se edulcoran ni se matizan, se levantan y se llevan como bandera hasta la victoria".

Elecciones en la mira

Fuerza Patria competirá con la boleta que lleva a Tepp y Agustín Rossi como principales candidatos. La lista aparece en sexto lugar sobre un total de 17, en una elección que marcará un hecho inusual dentro del peronismo santafesino: concurrirá con lista única, sin divisiones internas como las que se registraron en comicios provinciales anteriores.

image El peronismo logró una lista de unidad.

