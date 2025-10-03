El rey Fáisal de Arabia Saudita, asesinado a sangre fría por su sobrino

Imagínate: un ser humano parado junto a su mentor, su maestro, su amigo, y le disparan, ahí, tan cerca Imagínate: un ser humano parado junto a su mentor, su maestro, su amigo, y le disparan, ahí, tan cerca

El rey de Arabia Saudita, asesinado por una venganza o para frenar su apertura a la modernización

El rey Fáisal bin Abdulaziz Al Saud, asesinado por la traición de su propio sobrino, impulsó reformas significativas y la modernización del reino saudí, incluyendo la introducción de la televisión, a pesar de la resistencia de los grupos islamistas más conservadores, que condenaban su apertura intelectual y social.

Por eso, se ha barajado la posibilidad de que las motivaciones del asesinato tuvieran un trasfondo ideológico, ya que el joven príncipe habría sido más fundamentalista que su tío. Sin embargo, otros biógrafos aseguran que además influyó la muerte del hermano mayor del asesino, abautido por la polícia saudita años antes, lo que haría del regicidio un acto de venganza personal como político.

image Fáisal se formó en universidades de Estados Unidos, como la de Colorado, la de California y la de San Francisco. Mientras vivía allí, antes de convertirse en monarca, fue arrestado por posesión de drogas, lo que le valió la reputación de tener adicciones.

El hermano del asesino (también sobrino del rey), el príncipe Khalid bin Musaid, había muerto en 1965 en un enfrentamiento con la policía saudita, ordenado por el gobierno del rey Fáisal. Khalid se oponía a algunas reformas "modernizadoras", como la introducción de la televisión en Arabia Saudita, que los sectores religiosos consideraban una amenaza moral. El joven fue abatido por la policía al intentar asaltar una estación de TV en construcción en Riad.

En cuanto al sobrino que asesinó al rey, el príncipe fue ejecutado públicamente por decapitación el 18 de junio de 1975, tras ser declarado culpable de regicidio.

El rey Fáisal usó el petróleo para intentar doblegar a naciones aliadas de Israel

Durante sur einado, el rey Fáisal de Arabia Saudita comprendió que el petróleo podía ser un arma de presión geo política. En octubre de 1973, lideró un embargo petrolero total contra Estados Unidos y otros países aliados de Israel, en represalia por el apoyo occidental a Tel Aviv en la guerra de Yom Kipur.

Como fugura clave dentro de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y del mundo árabe, Fáisal tomó la iniciativa de reducir o cortar el suministro de petróleo a varios países occidentales que respaldaban a Israel en el conflicto árabe-israelí de Yom Kipur (6-25 octubre de 1973).

Si se agota el petróleo, seguiremos viviendo. Pero si se agota nuestra fe, pereceremos (Fáisal)

La guerra de Yom Kipur estalló cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel para recuperar territorios ocupados desde la Guerra de los Seis Días (1967). Estados Unidos y otros aliados apoyaron militarmente a Israel (con armas, aviones, suministros), lo cual fue interpretado por el mundo árabe como una agresión encubierta contra sus intereses.

En respuesta, Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP implementaron:

un embargo total a EE. UU. y aliados de Israel

una reducción progresiva de la producción mundial del petróleo en general

Estas medidas provocaron una crisis energética global: el precio del petróleo se disparó de alrededor de 3 dólares por barril a casi 12 por barril, en pocos meses, lo que generó inflación, recesión y una transformación profunda en las políticas de Occidente.

