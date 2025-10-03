El presidente Javier Milei encabezó ayer un acto en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, unas horas después de que al menos dos balazos impactaran en autos estacionados nada menos que en el Centro Atómico de Ezeiza, lindante a la cárcel y en una infraestructura crítica que opera con material sensible como uranio y plutonio.
GRAVE
Alarma: Balazos en el Centro Atómico Ezeiza (uranio y plutonio) antes del acto de Javier Milei
Poco antes del acto de Javier Milei y Patricia Bullrich, dos balazos impactaron en vehículos del Centro Atómico Ezeiza lindante a la cárcel donde presentaron el nuevo Código Penal.
¿Cómo ocurrió este hecho que devela un claro problema de seguridad? Según el sitio 'EconoJournal' que difunde la noticia, el hecho se registró cerca de las 13:30 de ayer jueves, pero aún no está claro el origen de los tiros...
Los trabajadores del Centro Atómico Ezeiza escucharon los tiros en el predio y se constataron luego los dos impactos de bala en vehículos ubicados en la playa de estacionamiento.
Como no podían identificar con precisión de dónde provenían los tiros, inicialmente le prohibieron la salida a todo el personal.
Luego, a las 15:00, dejaron salir a algunos empleados, pero no a quienes trabajan en las instalaciones de Conuar y en la zona donde se construye el reactor RA-10, ambas cercanas al Complejo Penitenciario Federal I, donde unas pocas horas después arribaría el presidente y su ministra a presentar el nuevo Código Penal.
Para aclarar, el Centro Atómico Ezeiza es un predio de 750 hectáreas ubicado a ambos lados de la Avenida Presbitero Juan González Aragón (ex Camino Real), pasando el Aeropuerto Internacional. Allí opera el Reactor RA-3, que produce radioisótopos para la industria médica, la Planta de Radiación Semi-Industrial, Combustibles Nucleares Argentinos S.A. (Conuar), Fabricación de Aleaciones Especiales (FAE) y el Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson. Además, se está construyendo el reactor RA-10.
El informe de la CNEA sobre los tiros en Ezeiza
Según el informe que circuló dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a las 13:30 un guardia de prevención recibió un llamado telefónico por parte de la guardia civil de la empresa Conuar informando ruidos de detonación de arma de fuego.
Entonces un escuadrón de Gendarmería, que controla la seguridad física en los centros atómicos (la seguridad radiológica y nuclear corre por cuenta de la Autoridad Regulatoria Nuclear), se desplazó hacia el lugar y constató "el impacto de proyectil posible calibre 7,62 MM en dos vehículos estacionados en la playa de estacionamiento de la empresa".
Se activó luego el protocolo de seguridad en el que intervinieron el Destacamento 6 de la Gendarmería, el Escuadrón de Seguridad Vial 'Autopista Sur', la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Fuerza Área Argentina, el Servicio Penitenciario Federal Ezeiza y las comisarías de la zona.
Una vez que se constató que ninguna fuerza había estado realizando algún tipo de ejercicio que involucrara armas de fuego, se garantizó la seguridad perimetral con personas de la fuerza y se realizó coordinación con jefes de distintos sectores del Centro Atómico Ezeiza "a los fines de normalizar la actividad laboral de manera progresiva".
Lo que no aclara el informe es de dónde provinieron los disparos porque no lo saben. Por eso, resulta un verdadero problema de seguridad en un lugar crítico.
Según el mencionado sitio, tres fuentes confirmaron que las fuerzas de seguridad no tenían certezas sobre el origen de los disparos, e incluso la responsable de prensa de la CNEA, organismo del que depende el Centro Atómico Ezeiza, dijo que no tenía nada para aclarar...
