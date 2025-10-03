Alarma: Balazos en el Centro Atómico Ezeiza (uranio y plutonio) antes del acto de Javier Milei

image Centro Atómico Ezeiza.

Para aclarar, el Centro Atómico Ezeiza es un predio de 750 hectáreas ubicado a ambos lados de la Avenida Presbitero Juan González Aragón (ex Camino Real), pasando el Aeropuerto Internacional. Allí opera el Reactor RA-3, que produce radioisótopos para la industria médica, la Planta de Radiación Semi-Industrial, Combustibles Nucleares Argentinos S.A. (Conuar), Fabricación de Aleaciones Especiales (FAE) y el Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson. Además, se está construyendo el reactor RA-10.

El informe de la CNEA sobre los tiros en Ezeiza

Según el informe que circuló dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), a las 13:30 un guardia de prevención recibió un llamado telefónico por parte de la guardia civil de la empresa Conuar informando ruidos de detonación de arma de fuego.

Entonces un escuadrón de Gendarmería, que controla la seguridad física en los centros atómicos (la seguridad radiológica y nuclear corre por cuenta de la Autoridad Regulatoria Nuclear), se desplazó hacia el lugar y constató "el impacto de proyectil posible calibre 7,62 MM en dos vehículos estacionados en la playa de estacionamiento de la empresa".

Se activó luego el protocolo de seguridad en el que intervinieron el Destacamento 6 de la Gendarmería, el Escuadrón de Seguridad Vial 'Autopista Sur', la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Fuerza Área Argentina, el Servicio Penitenciario Federal Ezeiza y las comisarías de la zona.

image

Una vez que se constató que ninguna fuerza había estado realizando algún tipo de ejercicio que involucrara armas de fuego, se garantizó la seguridad perimetral con personas de la fuerza y se realizó coordinación con jefes de distintos sectores del Centro Atómico Ezeiza "a los fines de normalizar la actividad laboral de manera progresiva".

Lo que no aclara el informe es de dónde provinieron los disparos porque no lo saben. Por eso, resulta un verdadero problema de seguridad en un lugar crítico.

Según el mencionado sitio, tres fuentes confirmaron que las fuerzas de seguridad no tenían certezas sobre el origen de los disparos, e incluso la responsable de prensa de la CNEA, organismo del que depende el Centro Atómico Ezeiza, dijo que no tenía nada para aclarar...

image

Horas después, el presidente y su ministra de Seguridad se acercaron a ese territorio inseguro y destacaron los logros del Gobierno en materia de seguridad desde el comienzo de su gestión Horas después, el presidente y su ministra de Seguridad se acercaron a ese territorio inseguro y destacaron los logros del Gobierno en materia de seguridad desde el comienzo de su gestión

