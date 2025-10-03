Facundo Pérez, más conocido como Fafi Pérez, sufrió, nuevamente, un tremendo carpetazo. Uno de los grandes responsables de la comunicación de Boca Juniors está otra vez en el centro de la polémica por publicaciones viejas en las que se muestra alentando por Huracán y gastando al Xeneize.
TREMENDO ARCHIVO
Revuelo en Boca: carpetearon a Fafi Pérez y tuvo que cerrar su Twitter
Fafi Pérez, responsable de la comunicación de Boca Juniors, sufrió un nuevo carpetazo en Twitter, que lo obligó a cerrar su perfil.
La controversia comenzó en mayo pasado, en el marco del Rosario Central 0-1 Huracán por 8vos de final del Torneo Apertura. Allí, Twitter Boca se revolucionó por tweets de Pérez.
El comunicador, asombrado por la performance del Globo, publicó un posteo ensalzando al equipo de Frank Darío Kudelka. A raíz de ello, los cybernautas boquenses lo cruzaron y lo señalaron como simpatizante del elenco de Parque Patricios. Pero he aquí el trasfondo.
Fafi terminó eliminando la publicación y la reemplazó por un carrusel de fotos suyas utilizando la pilcha azul y oro, evidentemente, para disipar las acusasiones de su fanatismo por el Quemero. Junto a las imágenes, escribió: "Con lo que quieran, menos con Boca che", junto a un emoji de una cara riéndose.
Pero la cuestión no quedó allí: los tuiteros fueron a fondo y encontraron una serie de publicaciones que reflejan la simpatía de Fafi por Huracán. Y en las últimas horas, aparecieron más evidencias...
Fafi Pérez: nuevo carpetazo, cierre de redes sociales y arde Twitter Boca
Pérez entrevistó a Juan Román Riquelme en El Canal de Boca el miércoles 1º de octubre y su aparición volvió a encender la polémica en el mundo Xeneize.
Lógicamente, las preguntas de Fafi y de su colega no incomodaron al presidente, no obstante, el reportero, que es una de las caras más importantes de la comunicación boquense, fue carpeteado nuevamente con sus tweets.
Además, trascendió un video de archivo de una aparición de Fafi Pérez de hace unos años en TyC Sports, en la que confiesa abiertamente que no es hincha de Boca, tras la pregunta de Diego Díaz.
Luego de todo el revuelo que se generó en redes sociales, el periodista cerró -al menos temporalmente- su cuenta de Twitter. Puede ser por el hate o por temor a que salgan a la luz más evidencias.
Además, limitó los comentarios en su perfil de Instagram.
En respuesta a todas las críticas, el profesional de la información sacó a relucir nuevamente su collage de fotos alentando a Boca Juniors.
Quién es Fafi Pérez, el periodista de la polémica en el Mundo Boca
Fafi Pérez es un periodista partidario de Boca Juniors que sigue la campaña del club desde hace varios años. Es parte de El canal de Boca, el medio oficial del cuadro de La Ribera, que realiza transmisiones diarias desde Boca Predio junto a Alan Schenone. Dicho medio, además, se encarga de producir contenido de color y entrevistas con los futbolistas antes y después de los partidos.
Pérez, además, cubre la actualidad xeneize en D-Sports Radio, la FM deportiva que se produjo como resultado de la unión entre Alpha Media y DirecTV y que cuenta con reconocidos conductores y periodistas como Juan Pablo Varsky, Gastón Recondo, Ariel Senosiain, Marcelo Benedetto, Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Toti Pasman, entre muchos otros
Facundo Pérez es defensor acérrimo de la gestión de Juan Román Riquelme, algo que le costó -y que le sigue costando- la reprobación de los hinchas en las redes sociales.