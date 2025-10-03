Revuelo en Boca: carpetearon a Fafi Pérez y tuvo que cerrar su Twitter

image Foto: @joanr__ en X.

Fafi Pérez: nuevo carpetazo, cierre de redes sociales y arde Twitter Boca

Pérez entrevistó a Juan Román Riquelme en El Canal de Boca el miércoles 1º de octubre y su aparición volvió a encender la polémica en el mundo Xeneize.

Lógicamente, las preguntas de Fafi y de su colega no incomodaron al presidente, no obstante, el reportero, que es una de las caras más importantes de la comunicación boquense, fue carpeteado nuevamente con sus tweets.

Además, trascendió un video de archivo de una aparición de Fafi Pérez de hace unos años en TyC Sports, en la que confiesa abiertamente que no es hincha de Boca, tras la pregunta de Diego Díaz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauridiosmacri/status/1973781233642635728&partner=&hide_thread=false Si faltaba algo para confirmar que Fafi Perez no es hincha de Boca, es éste video.



Yo se los adelanté hace unos meses: FAFI PEREZ NO ES HINCHA DE BOCA... Y lo mismo pasa con Matias Daniele.



¿LO PEOR DE TODO? Que ambos cobran en Boca sueldos MILLONARIOS. pic.twitter.com/ZhKO7fQd7U — MAURIDIOS MACRI (@mauridiosmacri) October 2, 2025

Luego de todo el revuelo que se generó en redes sociales, el periodista cerró -al menos temporalmente- su cuenta de Twitter. Puede ser por el hate o por temor a que salgan a la luz más evidencias.

Además, limitó los comentarios en su perfil de Instagram.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sashajrr/status/1973557594439766148&partner=&hide_thread=false desactivo la cuenta, no le daban las manos para borrar tantos tweets pic.twitter.com/MxKAHCTAPd — Marco (@sashajrr) October 2, 2025

En respuesta a todas las críticas, el profesional de la información sacó a relucir nuevamente su collage de fotos alentando a Boca Juniors.

image La historia de Instagram que publicó Fafi Pérez luego de las críticas y el revuelo en redes sociales.

Quién es Fafi Pérez, el periodista de la polémica en el Mundo Boca

Fafi Pérez es un periodista partidario de Boca Juniors que sigue la campaña del club desde hace varios años. Es parte de El canal de Boca, el medio oficial del cuadro de La Ribera, que realiza transmisiones diarias desde Boca Predio junto a Alan Schenone. Dicho medio, además, se encarga de producir contenido de color y entrevistas con los futbolistas antes y después de los partidos.

Pérez, además, cubre la actualidad xeneize en D-Sports Radio, la FM deportiva que se produjo como resultado de la unión entre Alpha Media y DirecTV y que cuenta con reconocidos conductores y periodistas como Juan Pablo Varsky, Gastón Recondo, Ariel Senosiain, Marcelo Benedetto, Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Toti Pasman, entre muchos otros

Facundo Pérez es defensor acérrimo de la gestión de Juan Román Riquelme, algo que le costó -y que le sigue costando- la reprobación de los hinchas en las redes sociales.