Qué dirá Bessent: Renault, cerca de asociarse con China para nuevos proyectos en Argentina

Chery 2P.jpg Chery podría ser la primera automotriz china en fabricar en Argentina.

Mientras tanto, en Estados Unidos

El potencial proyecto en conjunto entre Chery y Renault es uno de los tantos ejemplos del desembarco de la industria automotriz china en la región. Con especial sede en Brasil, mayor productor de autos en esa zona del mundo, la presencia cada vez más creciente de las marcas chinas se ha solidificado, rompiendo el paradigma exclusivamente importador y pasando a una fase de ensamble inicial.

Para Argentina, la presencia de potenciales proyectos como ese coincide con una coyuntura especialmente incómoda. Atravesando una seria tormenta cambiaria, el Gobierno nacional ensaya un pedido de salvataje económico a Estados Unidos, país puntualmente interesado en frenar el avance chino en la región.

La automotriz Chery guarda relación directa con el Gobierno chino. Se trata de una empresa participada por el Estado y una de las de mayor actividad en el exterior.

Respecto a ello, las conversaciones bilaterales entre funcionarios argentinos y estadounidenses no estarían libres de cuestiones geopolíticas estratégicas. De hecho, la promesa de “swap” de 20.000 millones de dólares en la que trabajan el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo, incluiría un requisito de mermar la intensidad de los lazos con China, incluyendo inversiones locales y otras formas de presencia.

En ese orden, el propio embajador estadounidense designado para Argentina, Peter Lamelas, admitió en meses pasados que uno de sus objetivos diplomáticos sería “trabar” el despliegue que China viene realizando en el país por medio de inversiones privadas.

Scott Bessent P Scott Bessent, secretario del Tesoro de USA.

Renault en Córdoba

Más allá de los rumores sobre posibles alianzas en la región, Renault avanza en Córdoba con un proyecto propio como lo es Niágara. Se trata de una futura pick up mediana que se comenzará a fabricar en los próximos meses en la planta de Santa Isabel.

