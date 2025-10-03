5 alimentos que aumentan el azúcar en sangre y la gente se sorprende al saberlo

"Los jugos de fruta y los batidos eliminan la mayor parte de la fibra al prepararlos, por lo que es muy fácil beber grandes cantidades en poco tiempo. Esto significa que podrías estar consumiendo muchas calorías, carbohidratos y azúcares adicionales", explican en Diabetes UK.

En cambio, se recomienda consumir la fruta entera para aprovechar la fibra que ayuda a prevenir el aumento repentino del azúcar en sangre.

Mantequilla de maní

¿Te sube el azúcar en tu desayuno y todavía no sabes por qué? Probablemente tengas que revisar algunos de los alimentos que estás comiendo, como la mantequilla de frutos secos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) las mantequillas de frutos secos, como la de maní, almendras o anacardos pueden tener azúcares añadidos tanto para darles sabor como para darles textura. Así que ¡Cuidado!

Edulcorantes artificiales

Aunque generalmente los edulcorantes artificiales son considerados una opción para los diabéticos, la Clínica Mayo los ubica entre los alimentos sorprendentes que pueden aumentar el azúcar en sangre.

"Los alcoholes de azúcar pueden tener un efecto ligeramente menor sobre el nivel de azúcar en sangre, pero aun así pueden afectarlo", afirma Gina R. Wimmer, M.Ed., RDN, LD, dietista nutricionista registrada especializada en diabetes en la Clínica Mayo de Minnesota.

Los alcoholes de azúcar, son los que suelen tener la terminación "tol" e incluyen el eritritol, el maltitol, el sorbitol y el xilitol.

Barritas de proteína

Podrías sentirte un poco decepcionado al saber que esa barrita de proteína que estás comiendo no es tan sana como se comercializa y que puede tener un efecto indeseado en los niveles de glucosa.

"Estos alimentos pueden ser una buena manera de añadir proteínas a tu dieta, pero algunos podrían contener altos niveles de azúcares añadidos. Busca opciones con más gramos de proteína que de azúcar", recomiendan los CDC.

