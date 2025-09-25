¿El jengibre es bueno para calmar el malestar estomacal?

También se ha dicho que el jengibre puede ayudar con otras afecciones estomacales como la indigestión o el Síndrome del Intestino Irritable. En The New York Times destacan que hace falta más investigación.

No obstante, Johns Hopkins Medicine se refiere al respecto, e indica que comer jengibre "favorece" la digestión, haciéndola más "eficiente" y "evitando que los alimentos permanezcan tanto tiempo en el intestino".

"El gingerol, un componente natural de la raíz de jengibre, favorece la motilidad gastrointestinal, es decir, la velocidad a la que los alimentos salen del estómago y continúan a través del proceso digestivo", explican.

También aseguran que el jengibre puede contribuir a reducir la fermentación, el estreñimiento y otras causas de hinchazón y gases intestinales.

Beneficios del jengibre

El jengibre tiene muchos beneficios para la salud que conviene saber y aprovechar:

Tiene efecto antiinflamatorio

Ayuda a controlar el azúcar en la sangre

Ayuda a aliviar síntomas de tos

Reduce el colesterol y triglicéridos

Tiene un efecto analgésico

Ayuda a mantenerte hidratado

Alivia el dolor causado por la artritis

Favorece la salud del cerebro

Contraindicaciones del jengibre

Ahora bien, es importante saber que pese a los beneficios del jengibre, este alimento tiene algunas contraindicaciones.

En un articulo que aparece en StatPearls detallan que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) considera segura la raíz de jengibre, y que la ingesta diaria autorizada es de hasta 4 g.

Excederse de esta dosis puede generar molestias gastrointestinales, reacciones alérgicas, sangrado preexistente prolongado, depresión del sistema nervioso central y arritmia.

En cuanto a las interacciones entre el jengibre y medicamentos, los expertos indican que este alimento puede aumentar el efecto anticoagulante de la warfarina, lo que puede provocar toxicidad y sangrado.

Asimismo, advierten que el jengibre se debe usar con precaución en pacientes a los que se les recetan antiagregantes plaquetarios y agentes hipoglucemiantes orales.

