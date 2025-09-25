El peronismo porteño redobla su estrategia: Campaña territorial y confrontación directa con Milei

“Queremos frenar el endeudamiento permanente, los recortes a jubilados, a la salud, a la universidad pública y a las provincias”, remarcan desde la conducción local del PJ.

Los nombres y las voces nacionales

La lista la encabezan Mariano Recalde para el Senado e Itaí Hagman para Diputados. Ambos se concentrarán en remarcar los efectos de las políticas económicas del Gobierno y en polarizar de manera directa con Milei.

En paralelo, no descartan sumar voces nacionales de peso para reforzar la campaña. La expresidenta Cristina Kirchner podría tener participación con mensajes grabados, y se evalúa también la presencia del gobernador bonaerense, hoy principal referente opositor.

El eje discursivo: ajuste, deuda y dependencia externa

La estrategia apunta a capitalizar el malestar social frente al ajuste y el endeudamiento. Hagman fue contundente esta semana al afirmar: “Milei ya no gobierna Argentina, hoy el presidente es Donald Trump”, en referencia al reciente viaje del mandatario a Nueva York y al préstamo anunciado por el Tesoro estadounidense.

El dirigente también advirtió sobre la política económica actual: “Caputo está repitiendo la lógica de 2018 con Macri: ofrecer dólares al mercado para contener la fuga. Es la misma espiral que siempre termina en crisis de deuda”.

En el peronismo porteño creen que la elección ya está marcada por la polarización. “Es entre los que quieren ajuste y los que queremos ponerle un freno”, explican. Y confían en que, con la inercia del triunfo bonaerense, puedan dar el batacazo en un distrito donde cada vez se sienten más cerca de quebrar la hegemonía oficialista.

