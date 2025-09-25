Atentado a Cristina Kirchner: Se fijó la fecha en la que se conocerá el veredicto final

El tercer acusado, Nicolás Carrizo, conocido como “el jefe de los copitos”, quedó fuera de la imputación central por falta de pruebas y recuperó la libertad tras casi tres años detenido.

Un ataque que conmocionó al país

La noche del 1 de septiembre de 2022 quedó marcada como uno de los episodios más graves de la democracia reciente. Cristina Kirchner saludaba a militantes frente a su domicilio de Juncal y Uruguay cuando Sabag Montiel se abrió paso entre la multitud, sacó una pistola Bersa calibre 22 y la gatilló a escasos centímetros de su rostro. La bala no salió porque no estaba en la recámara.

Días después fue detenida Uliarte, y la investigación reveló mensajes que comprometieron su rol en la planificación del ataque. En el expediente también aparecieron conversaciones de Carrizo en las que se mencionaban armas y supuestas órdenes vinculadas al hecho.

Durante el juicio, Sabag Montiel admitió su intención:

“Yo la quería matar y Brenda quería que muera. Gatillé una vez, no dos, y no volví a recargar porque me interceptaron”.

Tras meses de audiencias, los jueces desestimaron pedidos de réplicas y dejaron todo listo para el fallo. El 8 de octubre se conocerá la decisión que marcará un hito judicial sobre un hecho que conmocionó a la sociedad y que puso en debate los límites de la violencia política en la Argentina.

