Se pinchó la burbuja Bessent: Caen los bonos y sube el Riesgo País

Bessent sostuvo que se negociaba un swap de monedas por US$20 millones, y que podría haber compra de bonos soberanos, tanto al Estado argentino como a tenedores en el mercado secundario.

El funcionario también mencionó que podría haber un crédito del Fondo de Estabilización del Tesoro estadounidense.

Pero todo queda supeditado a que pase el proceso electoral, tal como lo señaló Bessent en su comunicado. Hasta entonces, no habría dinero fresco del Tesoro.

Distinto de los dólares del agro que ingresarán por las liquidaciones de granos sin retenciones. Se registraron los US$7 mil millones de declaraciones juradas que se impuso como tope de acumulación del régimen de exportaciones sin retenciones. Alcanzada la meta, el beneficio quedó sin efecto apenas 48 horas después de iniciado.

Ese ingreso de dólares derrumbó el tipo de cambio, que este jueves mantenía el sesgo a la baja. En la punta mayorista, la cotización perdía un 0,9%, hasta los $1.325. La semana pasada, en este segmento, el valor alcanzó el techo de la banda cambiaria, lo que forzó ventas del Banco Central por US$1.100 millones en 3 días.