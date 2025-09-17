Dólar en auge: Los bonos y el riesgo país sufren las consecuencias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1968346907207729424&partner=&hide_thread=false Algunas fuentes del mercado sostienen que no hubo intervención oficial en 1.474,50 y que el precio fijado de intervención oficial para hoy es $ 1.475,23. La transacción registrada parece haber sido entre entidades privadas — Gustavo P Quintana (@guspaqui) September 17, 2025

Dólares al alza

Con el oficial en el techo de la banda, el resto de las cotizaciones acompañaron. El blue escaló a $1.485, el MEP a $1.485,73 y el CCL a $1.489,70, con subas de entre 0,5% y 1,3%. Incluso el dólar cripto tocó $1.498,80, marcando el ritmo de la presión cambiaria.

La brecha se recalienta y la desconfianza se expande. Para el mercado, el actual esquema de control sólo busca ganar tiempo hasta las elecciones de octubre.

image

¿Dónde está parado el BCRA? Según fuentes oficiales:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/guspaqui/status/1968352901778297083&partner=&hide_thread=false Nueva vuelta atrás, fuentes oficiales indican que el precio de int ervención de hoy está en niveles de $ 1.474,40 — Gustavo P Quintana (@guspaqui) September 17, 2025

Bonos en rojo y paridades al límite

La tensión cambiaria golpeó de lleno a los bonos hard dollar, que cerraron con caídas de hasta 3,4% en el GD29, mientras que el resto de la curva corta también se hundió entre 2% y 3%.

Las paridades se sostienen apenas en el rango del 50%-55%, niveles que muestran una percepción de default latente. Cada vez que el BCRA evita vender reservas, los inversores redoblan su cobertura en dólares, dejando a los títulos argentinos sin demanda.

image

Riesgo país y un dato que confunde

El riesgo país figura en 1.167 puntos básicos, con una baja diaria de 5,2%. Pero ese registro corresponde a la rueda previa, cuando los bonos habían tenido un fuerte rebote. Este miércoles, en cambio, los títulos cerraron en rojo, lo que en realidad debería reflejarse en una suba del indicador.

image

La confusión se debe a que varios portales replican la información con un día de retraso, generando la ilusión de que la deuda mejora cuando en realidad se deteriora. La tendencia de fondo es incuestionable: en el último mes el riesgo saltó 39,4%, y en el año acumula un escalofriante 83,8%.

El verdadero número del índice elaborado por el JP Morgan de hoy (17/9) se conocerá recién mañana

Para los operadores, lo importante no es la foto estática del riesgo país, sino la dinámica intradiaria de los bonos. Esa curva es hoy el verdadero termómetro de la desconfianza.

El dilema del Central

El Banco Central enfrenta una disyuntiva letal. Si interviene masivamente para frenar la escalada, consume un stock de reservas cada vez más reducido.

Si se limita a marcar un precio sin vender dólares, preserva municiones pero convalida que el tipo de cambio se mueva al límite de la banda y que la presión se traslade a los paralelos y a la deuda.

La City coincide en que lo que está en juego no es la sostenibilidad del esquema, sino la capacidad de estirarlo hasta octubre. Después de esa fecha, el mercado espera un rediseño profundo de la política cambiaria, con un ajuste que ya se descuenta en las cotizaciones de los futuros.

