Embraer, la puerta de entrada de Brasil al negocio con la OTAN

Brasil y el KC-390

El avión fue concebido como una solución logística a las necesidades militares. Su misión es similar a la del archiconocido Hércules C-190 operado por la mayoría de las fuerzas militares del mundo, aunque lo supera en casi todos los aspectos técnicos como la capacidad de carga, alcance, eficiencia de combustible, operatividad en terrenos no preparados y aplicación.

Su desarrollo se remonta al 2006, cuando Embraer dio a luz el proyecto. Recién en 2019 entró en servicio para la Fuerza Aérea de Brasil y su desembarco en Europa se produjo a partir del 2023.

Además, Embraer cuenta con compromisos ya entablados con otros países del mundo. En Europa se destaca el acuerdo con Países Bajos, Austria, República Checa, Suecia, Eslovaquia y Lituania, mientras que en Asia lo haría con Corea del Sur. Además, Marruecos, Emiratos Árabes, Chile, Grecia, Arabia Saudita, India, Colombia, Polonia, Ucrania e Italia tendrían intención de compra.

De esa manera, la división de Defensa de Embraer tendría asegurada una cartera de pedidos para el futuro inmediato, asegurando los pasos iniciales de su expansión en torno a la OTAN.

Embraer KC390. El avión del momento en la OTAN.

Embraer do Brasil

El caso de Embraer podría ser tomado como ejemplo regional de éxito. Originalmente estatal, la empresa brasileña es actualmente una compañía de capital abierto, que cuenta con participación de grandes grupos accionistas y cotiza en el mercado minorista.

Su privatización se llevó a cabo en 1994, año en el que inició una fuerte recuperación que derivó en su posicionamiento a nivel mundial. Dentro de ese proceso, la empresa mantuvo participación estratégica del Estado brasileño, que tenía poder de veto sobre negocios que fueran contra los intereses nacionales de seguridad, sobre todo los referidos a la división militar.

Sobre finales de los 90’, Embraer se posicionó como una fabricante competitiva, lanzando una serie de aviones dirigidos principalmente al mercado ejecutivo y privado. Desde allí, se apalancó como la tercera empresa a nivel mundial en fabricaciones aerocomerciales.

Ya en 2006, Embraer sufrió una reestructuración total de sus acciones, pasando a la cotización simple o abierta.

