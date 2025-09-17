CÓRDOBA. A pesar de la crisis política que se vive en la Casa Rosada, Javier Milei decidió no postergar más cuestiones de campaña y avanzó en su agenda para atender lo que posiblemente sea una de las batallas madre de octubre: Córdoba. Esa provincia es una de las esperanzas de La Libertad Avanza para poder reducir el margen con el PJ y anotar un resultado positivo que calme a los mercados.
ARREMANGARSE
Javier Milei viaja a Córdoba para intentar inflar lo que armó Bornoroni
El presidente Javier Milei tendrá una agenda doble en Córdoba el próximo viernes. Habrá un acto público en el Parque Sarmiento.
En ese sentido, y tras varios reclamos de los armadores cordobeses libertarios, el presidente programó un primer desembarco para el próximo viernes 19 de septiembre. Lo hará en dos turnos, atendiendo tanto al público empresarial y financiero, como así también al público en general.
El primer turno se dará en la Bolsa de Comercio de Córdoba. La invitación llegó a partir del 125 aniversario de la entidad y tendrá a Milei desarrollando el ya conocido discurso de gestión que acostumbra a dar ante los foros profesionales.
El segundo turno, posiblemente más interesante, se producirá cuando el presidente se presente al público en el Parque Sarmiento. El evento replicará lo sucedido en la campaña de 2023, cuando el economista se presentó en las escalinatas del pulmón verde cordobés, sobre la avenida Poeta Lugones, en ese entonces apoyado por una estructura completamente distinta a la actual.
A “tirar del carro” en Córdoba
Ese segundo acto sería la respuesta a los pedidos del diputado Gabriel Bornoroni, quien reclamó la presencia de Javier Milei en la provincia para poder hacer un lanzamiento formal de campaña junto al candidato principal y poco conocido Gonzalo Roca. Poco más de una semana después de que el resto de las listas hiciera los “grandes” actos inaugurales, los libertarios deshojaron la llegada del presidente para poner en marcha la parte más dura del trabajo electoral.
Esto responde a la naturaleza del armado que conformó Bornoroni, basado en la noción de “pureza” para garantizar la lealtad de los futuros legisladores que ingresen al Congreso en favor del Gobierno nacional. Algo que terminó quebrando numerosas alianzas posibles con otros espacios y dejó fuera del armado a dirigentes que en Córdoba ya poseían altos niveles de conocimiento entre el público.
Un ejemplo de eso fue el caído acuerdo con Rodrigo de Loredo, quien necesitaba renovar su banca pero optó por no tomar la oferta de La Libertad Avanza, que lo relegaba a un tercer puesto en la lista.
La apuesta de Bornoroni fue entonces la transferencia de votos. Una maniobra arriesgada teniendo en cuenta los antecedentes de las elecciones cordobesas, que suelen resultar imprevisibles con electores que tienden a distinguir entre decisiones (legislativas, municipales, presidenciales).
Javier Milei y la relación con Córdoba
Por otra parte, la visita de Milei en Córdoba buscaría brindarle a la figura presidencial la posibilidad de un acto pacífico y dejar atrás la imagen que tuvo su paso por los distintos circuitos del Conurbano. Con un mayor nivel de aceptación de gestión, la plaza cordobesa podría no demandar un dispositivo de seguridad tan masivo bajo un menor nivel de amenaza.
De cualquier manera, las proyecciones recientes evidenciaron un deterioro del apoyo a la figura del presidente en Córdoba. En esa provincia, los resultados electorales del 2022 estuvieron en gran medida empujados por el voto “prestado” que Milei logró captar pero que ahora tendría en disputa con otras opciones, como la del ex gobernador Juan Schiaretti.
