Javier Milei viaja a Córdoba para intentar inflar lo que armó Bornoroni

A “tirar del carro” en Córdoba

Ese segundo acto sería la respuesta a los pedidos del diputado Gabriel Bornoroni, quien reclamó la presencia de Javier Milei en la provincia para poder hacer un lanzamiento formal de campaña junto al candidato principal y poco conocido Gonzalo Roca. Poco más de una semana después de que el resto de las listas hiciera los “grandes” actos inaugurales, los libertarios deshojaron la llegada del presidente para poner en marcha la parte más dura del trabajo electoral.

Esto responde a la naturaleza del armado que conformó Bornoroni, basado en la noción de “pureza” para garantizar la lealtad de los futuros legisladores que ingresen al Congreso en favor del Gobierno nacional. Algo que terminó quebrando numerosas alianzas posibles con otros espacios y dejó fuera del armado a dirigentes que en Córdoba ya poseían altos niveles de conocimiento entre el público.

Un ejemplo de eso fue el caído acuerdo con Rodrigo de Loredo, quien necesitaba renovar su banca pero optó por no tomar la oferta de La Libertad Avanza, que lo relegaba a un tercer puesto en la lista.

La apuesta de Bornoroni fue entonces la transferencia de votos. Una maniobra arriesgada teniendo en cuenta los antecedentes de las elecciones cordobesas, que suelen resultar imprevisibles con electores que tienden a distinguir entre decisiones (legislativas, municipales, presidenciales).

Gabriel Bornoroni 5P Javier Milei y Gabriel Bornoroni.

Javier Milei y la relación con Córdoba

Por otra parte, la visita de Milei en Córdoba buscaría brindarle a la figura presidencial la posibilidad de un acto pacífico y dejar atrás la imagen que tuvo su paso por los distintos circuitos del Conurbano. Con un mayor nivel de aceptación de gestión, la plaza cordobesa podría no demandar un dispositivo de seguridad tan masivo bajo un menor nivel de amenaza.

De cualquier manera, las proyecciones recientes evidenciaron un deterioro del apoyo a la figura del presidente en Córdoba. En esa provincia, los resultados electorales del 2022 estuvieron en gran medida empujados por el voto “prestado” que Milei logró captar pero que ahora tendría en disputa con otras opciones, como la del ex gobernador Juan Schiaretti.

Javier Milei Córdoba 5P.jpg Javier Milei buscará algo de alivio en Córdoba.

