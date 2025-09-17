La secuela de The Batman se mantiene envuelta en un secreto casi absoluto, con detalles que apenas se filtran y teorías que disparan la imaginación de los fanáticos. Robert Pattinson y Matt Reeves prometen una historia que profundiza en Ciudad Gótica y en el personaje, pero lo que ocurrirá en esta nueva entrega sigue siendo un misterio cuidadosamente guardado.
'The Batman 2': Qué se sabe del guion mejor guardado del cine de superhéroes
La película 'The Batman 2' promete misterio total: guion bajo candado, Gótica más oscura y Robert Pattinson listo para un regreso que nadie puede anticipar.
Guion bajo llave: Cómo se protege cada secreto de 'The Batman 2'
El director Matt Reeves dejó claro en los últimos Emmys que el guion de la secuela se maneja con medidas de seguridad extremas. "Ponemos [el guion] en una bolsa secreta que literalmente tiene un candado con código. [Pattinson] estaba en Nueva York en ese momento, y todo es de alta seguridad. Realmente confiamos en Rob, porque es el mejor", explicó a Variety. Anteriormente, James Gunn, co-CEO de DC Studios, reforzó que solo unas pocas personas leyeron el guion de Reeves y Mattson Tomlin.
Esta paranoia no es por capricho, dado que la primera entrega de The Batman se destacó por convertir al superhéroe en un detective real, con Ciudad Gótica como un personaje más, manteniendo el secreto para preservar la sorpresa y el misterio.
Reeves explicó a The Hollywood Reporter: "Obviamente, porque la primera película fue lo que fue y esta película es, que es tanto una historia de detectives, la idea de proteger los secretos de la película es súper importante porque es un misterio. Sería un nivel extra de angustia si esa parte empezara a filtrarse".
Los villanos son otro foco de especulación: Hush y el Guasón de Barry Keoghan son los nombres que circulan, pero nada está confirmado. Por ahora, lo que se sabe es que la secuela apunta a explorar la corrupción más profunda de Gótica, un terreno que Bruce apenas había empezado a tocar en la primera entrega.
Qué esperar del regreso de Batman, según Matt Reeves
Reeves también adelantó que la película será una evolución en la historia del personaje. "Las cosas que hace para su personaje, para Batman y para Bruce, nunca se habían hecho antes de esta manera", dijo sobre Pattinson. La secuela podría ubicarse varios años después, en un "Batman Año Siete", construyendo sobre los logros del primer filme y mostrando un Bruce Wayne más maduro, con una ciudad aún más peligrosa y compleja.
El rodaje arrancará entre finales de abril y principios de mayo de 2025, probablemente en Glasgow, y la película mantiene su fecha de estreno: 1 de octubre de 2027. Mientras tanto, la serie El Pingüino en HBO parece más un puente que un pilar: Colin Farrell solo aparece en "cinco o seis escenas", y Cristin Milioti (que hizo de Sofía Falcone y por lo que ganó el Emmy) queda afuera del guion porque Reeves y Tomlin ya estaban avanzados en la secuela (como explicó a The Hollywood Reporter).
The Batman terminó con un héroe que podía inspirar a la ciudad y no solo infundir miedo; la secuela promete llevar esa idea más lejos, con un guion blindado, desarrollo profundo de los personajes y una Gótica que nadie podrá anticipar del todo. Para Reeves y Pattinson, la espera valdrá la pena, y para los fanáticos, el misterio es parte del atractivo.
