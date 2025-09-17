'The Batman 2': Qué se sabe del guion mejor guardado del cine de superhéroes

image Los villanos aún son un misterio, aunque Hush y el Guasón son los principales candidatos. Reeves busca mantener la sorpresa y proteger la historia de filtraciones.

Los villanos son otro foco de especulación: Hush y el Guasón de Barry Keoghan son los nombres que circulan, pero nada está confirmado. Por ahora, lo que se sabe es que la secuela apunta a explorar la corrupción más profunda de Gótica, un terreno que Bruce apenas había empezado a tocar en la primera entrega.

Qué esperar del regreso de Batman, según Matt Reeves

Reeves también adelantó que la película será una evolución en la historia del personaje. "Las cosas que hace para su personaje, para Batman y para Bruce, nunca se habían hecho antes de esta manera", dijo sobre Pattinson. La secuela podría ubicarse varios años después, en un "Batman Año Siete", construyendo sobre los logros del primer filme y mostrando un Bruce Wayne más maduro, con una ciudad aún más peligrosa y compleja.

image El rodaje comienza entre abril y mayo de 2025, con estreno previsto para octubre de 2027. La secuela profundizará en la faceta detectivesca de Batman y explorará la corrupción más profunda de Ciudad Gótica.

El rodaje arrancará entre finales de abril y principios de mayo de 2025, probablemente en Glasgow, y la película mantiene su fecha de estreno: 1 de octubre de 2027. Mientras tanto, la serie El Pingüino en HBO parece más un puente que un pilar: Colin Farrell solo aparece en "cinco o seis escenas", y Cristin Milioti (que hizo de Sofía Falcone y por lo que ganó el Emmy) queda afuera del guion porque Reeves y Tomlin ya estaban avanzados en la secuela (como explicó a The Hollywood Reporter).

The Batman terminó con un héroe que podía inspirar a la ciudad y no solo infundir miedo; la secuela promete llevar esa idea más lejos, con un guion blindado, desarrollo profundo de los personajes y una Gótica que nadie podrá anticipar del todo. Para Reeves y Pattinson, la espera valdrá la pena, y para los fanáticos, el misterio es parte del atractivo.

