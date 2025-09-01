El actor de 'Reacher' habló sobre ser Batman y encendió rumores en el DCU

La prioridad para DC sigue siendo terminar los guiones de Mujer Maravilla y The Brave and the Bold, asegurándose de que la esencia de los héroes principales no se pierda en el camino.

Tres roles donde Ritchson podría brillar en DC

Aunque no sea Batman, su físico y su carisma lo convierten en candidato ideal para otros roles clave dentro del DCU. Tres nombres sobresalen:

Slam Bradley , detective duro y cínico, precursor de Batman en Detective Comics #1 (1937), con conexiones con Gatúbela, Superman y el Detective Marciano.

Capitán Átomo , un militar con poderes radiactivos que enfrenta dilemas morales sobre su deber y su papel como héroe. Su aparición podría enriquecer el universo de Superman y expandir la mitología del DCU.

Shazam, adulto con mente infantil, cuya combinación de fuerza y humor encajaría perfectamente con la presencia física de Ritchson, reemplazando a Zachary Levi y generando un choque interesante con Superman.

image Aunque no será Batman, Ritchson sigue siendo un candidato ideal para interpretar a otros héroes importantes dentro del Universo DC, gracias a su físico y su carisma.

Ritchson ya demostró en pantalla que sabe ser un héroe de acción carismático, lo cual lo hace flexible para distintos héroes. La conversación con Gunn, más allá de lo que no será, abre la posibilidad a un papel potente y memorable, incluso más definido que el mismo Batman que los fanáticos esperaban.

La franquicia gana un jugador que puede aportar presencia, físico y carisma, sin que eso dependa exclusivamente de la capa y el antifaz. En definitiva, la confirmación de Ritchson de que habló con Gunn es la antesala de un futuro que promete redefinir cómo se presentan los héroes del DCU.

