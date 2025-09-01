Alan Ritchson, protagonista de la serie Reacher, habló recientemente sobre su encuentro con James Gunn y las conversaciones que tuvieron respecto a Batman dentro del DCU. Aunque admitió que se charló sobre la posibilidad de encarnar al icónico protector de Ciudad Gótica, el actor ofreció una respuesta que dejó a todos con la intriga sobre su futuro en la franquicia.
"INTERCAMBIAMOS PALABRAS"
El actor de 'Reacher' habló sobre ser Batman y encendió rumores en el DCU
Alan Ritchson, actor que protagoniza 'Reacher', habló con James Gunn sobre ser Batman. Aunque no confirmó nada, aseguró que tendrá un futuro dentro del DCU.
El debate del Caballero Oscuro: Qué dijo Reacher sobre Batman
Desde que DC Studios anunció "The Brave and the Bold", la pregunta sobre quién será el nuevo Batman genera más dudas que certezas. La historia que planean contar es la de Bruce Wayne descubriendo que tiene un hijo, Damian, y entrenándolo como Robin. Un relato simple en apariencia, pero que hasta ahora no termina de tomar forma.
La situación se complica porque Matt Reeves sigue con su secuela The Batman 2, prevista para 2027, lo que significa que habrá dos Batmans distintos en universos paralelos de DC. Ritchson, conocido por Reacher y ex-Aquaman en Smallville, parecía un candidato natural: tiene un físico imponente y mucha experiencia en acción, perfecto para el papel. Pero fue claro en una charla con Variety: "Se han intercambiado palabras sobre Batman. Pero realmente no creo que Batman esté en mi futuro."
Sin embargo, eso no significa un cierre total porque también confirmó que algo tiene preparado dentro del DCU. La estrategia de James Gunn apunta a un Batman que tenga un propósito dentro del universo, distinto al de Pattinson y alejado de las versiones más livianas o cómicas.
La prioridad para DC sigue siendo terminar los guiones de Mujer Maravilla y The Brave and the Bold, asegurándose de que la esencia de los héroes principales no se pierda en el camino.
Tres roles donde Ritchson podría brillar en DC
Aunque no sea Batman, su físico y su carisma lo convierten en candidato ideal para otros roles clave dentro del DCU. Tres nombres sobresalen:
-
Slam Bradley, detective duro y cínico, precursor de Batman en Detective Comics #1 (1937), con conexiones con Gatúbela, Superman y el Detective Marciano.
Capitán Átomo, un militar con poderes radiactivos que enfrenta dilemas morales sobre su deber y su papel como héroe. Su aparición podría enriquecer el universo de Superman y expandir la mitología del DCU.
Shazam, adulto con mente infantil, cuya combinación de fuerza y humor encajaría perfectamente con la presencia física de Ritchson, reemplazando a Zachary Levi y generando un choque interesante con Superman.
Ritchson ya demostró en pantalla que sabe ser un héroe de acción carismático, lo cual lo hace flexible para distintos héroes. La conversación con Gunn, más allá de lo que no será, abre la posibilidad a un papel potente y memorable, incluso más definido que el mismo Batman que los fanáticos esperaban.
La franquicia gana un jugador que puede aportar presencia, físico y carisma, sin que eso dependa exclusivamente de la capa y el antifaz. En definitiva, la confirmación de Ritchson de que habló con Gunn es la antesala de un futuro que promete redefinir cómo se presentan los héroes del DCU.
---------------------------------------------------------------------
