Parece que a Chiqui Tapia (y AFA) le entró la bala de Ángel Di María

Además, algunos recuerdan constantemente las declaraciones de Gonzalo Belloso (presidente de Central), agradeciendo a Tapia y Pablo Toviggino en 2023 luego de que su equipo gane la Copa de la Liga.

De igual manera, algunas de las cosas que más venían llamando la atención son:

La Academia disputó todos sus partidos los sábados

Es el único equipo que había llevado visitantes en los partidos que jugó.

El segundo de estos items, se cortó el pasado fin de semana ante Sarmiento de Junín.

En cuanto a los encuentros los sábados, las primeras 7 jornadas, el Canalla jugó ese día. En la fecha 8, los de Ariel Holan recibirán a Boca Juniors de Miguel Ángel Russo el domingo 14 de septiembre desde las 17:30 horas.

Luego, jugará nuevamente domingo ante Talleres de Córdoba (21/9).

Rosario Central vs Boca

Si bien hay fecha de Eliminatorias en el medio, el partido entre Rosario Central y Boca Juniors, es bisagra para ambos.

La jornada 8 será la de los partidos interzonales que no son los clásicos. El Xeneize integra el grupo A, mientras que el Canalla, hace lo propio en el B.

Más allá del Clausura en sí, el partido entre estos dos equipos, será importante por un posible primer puesto de la tabla anual.

River es quien lidera esa tabla con 46 unidades, el club de la Ribera y el Canalla (con 45 minutos pendientes ante Sarmiento), tienen una unidad menos.

Cabe recordar que el primero de la tabla anual, gana un lugar en la Supercopa Internacional al año siguiente ante el campeón del Trofeo de Campeones.

De igual manera, es relevante para ambos seguir sumando como para afianzarse en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

