Equi Fernández, Echeverri y Leverkusen a la deriva: qué pasará con el futuro del club

Leverkusen ve a Equi Fernández como el "mediocampista guerrero con ADN Boca"

El ex River fue presentado hace menos de dos semanas como un refuerzo fundamentalmente creativo. Con el dorsal número 9, el Diablito jugará en el Leverkusen por una temporada ya que se encuentra cedido del Manchester City.

Equi Fernández fue presentado, con la camiseta número 6, este lunes por la tarde. "Mediocampista guerrero con ADN Boca" lo presentó el club alemán, que se lo compró al Al-Qadisiyah, de Arabia Saudita, por 30 millones de euros.

Equi Fernández dejó Arabia Saudita

A Equi Fernández y Echeverri se suman otras dos presencias argentinas en el plantel. Exequiel Palacios, campeón del Mundo con la Selección Argentina, y Alejo Sarco, juvenil surgido de Vélez.

El despido de Ten Hag cae como un baldazo de agua fría. Si había sido el neerlandés quien los había pedido para reforzar el equipo, su salida los deja a Echeverri y Equi Fernández en una suerte de limbo. Seguramente sus grandes cualidades los pongan en carrera por meterse en el equipo rápidamente. Pero no es lo mismo llegar a un club con un entrenador que dio el visto bueno para incorporarlos, que llegar a un club a donde, más pronto que tarde, un nuevo DT con nuevas ideas se hará cargo del plantel.

En todo caso, vale pensar que la visión a largo plazo del Leverkusen proyecta la llegada de futbolistas más allá del entrenador de turno. Fue Simon Rolfes, director deportivo, el que elogió la llegada de Echeverri. "Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición", dijo Rolfes, con una evidente influencia en las riendas del fútbol del club teutón.

"Dotado, fino y creativo": qué esperan de Claudio Echeverri en Bayern Leverkusen

Aun así, no deja de ser más incierto todavía cómo podrán asentarse tanto Equi Fernández como el Diablito a un equipo que deambula sin DT.

Ten Hag: "Esta nunca fue una relación basada en la confianza mutua"

Erik Ten Hag no tuvo pelos en la lengua al referirse a su despido. "La decisión del Bayer Leverkusen fue una completa sorpresa. Despedir a un entrenador después de solo dos partidos de liga no tiene precedentes".

"Construir un equipo nuevo y cohesionado es un proceso cuidadoso que requiere tiempo y confianza. Un nuevo entrenador merece el espacio para implementar su visión, marcar la pauta, moldear la plantilla y dejar su huella en el estilo de juego", añadió.

"Despedir a un entrenador después de solo dos partidos de liga no tiene precedentes"

"Comencé este trabajo con plena convicción y energía, pero lamentablemente la directiva no estuvo dispuesta a concederme el tiempo y la confianza que necesitaba, algo que lamento profundamente. Siento que esta nunca fue una relación basada en la confianza mutua. Los clubes que han depositado su confianza en mí han sido recompensados con éxito y títulos", cerró.

