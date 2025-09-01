Jack Grealish es el fichaje más caro en la historia del Manchester City. El club ciudadano le abonó, en 2021, 100 millones de libras esterlinas (aproximadamente 118 millones de euros) al Aston Villa por su ficha. El delantero fracasó bajo en los Cityzens bajo la conducción de Pep Guardiola.
INGLATERRA
Jack Grealish acribilló a Pep Guardiola: "Se siente muy bien"
El delantero del Everton con pasado en Machester City, Jack Grealish, le dedicó una tremenda indirecta a su ex entrenador, Pep Guardiola.
Si bien el club celeste obtuvo una gran cosecha en los últimos diez años, periplo cuatro Premier League consecutivas y una Champions League, Grealish jamás estuvo a la altura de lo que se esperaba, no volvió a mostrar ni destellos del futbolista que supo ser en Birmingham y terminó relegado al banco de suplentes.
En el último mercado de pases -que finaliza este martes 2 de septiembre-, Everton incorporó a Grealish en calidad de préstamo (tiene vínculo con el City hasta 2027).
El atacante inglés fue titular en los tres encuentros de los Toffees, que encadenan dos triunfos seguidos en el campeonato doméstico. En sus primeras presentaciones, el inglés mostró un nivel destacado y ya registra cuatro asistencias.
En este contexto de buenos rendimientos, el futbolista aprovechó para lanzarle una indirecta a su ex DT, Josep Guardiola.
La indirecta de Jack Grealish a Pep Guardiola
Tras la victoria de su Everton ante Wolverhampton este sábado 30/8 por 3 a 2 de visitante, Grealish compartió una historia en su cuenta personal de Instagram con el siguiente texto:
En la storie, el extremo adjuntó una captura de una búsqueda en Google que arroja una vista previa creada por la IA que indica cuándo fue la última vez que Grealish disputó tres partidos en fila.
