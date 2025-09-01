Jack Grealish acribilló a Pep Guardiola: "Se siente muy bien"

En este contexto de buenos rendimientos, el futbolista aprovechó para lanzarle una indirecta a su ex DT, Josep Guardiola.

La indirecta de Jack Grealish a Pep Guardiola

Tras la victoria de su Everton ante Wolverhampton este sábado 30/8 por 3 a 2 de visitante, Grealish compartió una historia en su cuenta personal de Instagram con el siguiente texto:

Se siente muy bien finalmente jugar tres partidos seguidos Se siente muy bien finalmente jugar tres partidos seguidos

En la storie, el extremo adjuntó una captura de una búsqueda en Google que arroja una vista previa creada por la IA que indica cuándo fue la última vez que Grealish disputó tres partidos en fila.

image

Seguí leyendo en Golazo24

Se hunde Talleres de Córdoba: Carlos Tevez se aferra al cargo y furia contra Andrés Fassi

El sueño del Chiqui Tapia y Stinfale: Barracas Central y Riestra en zona de Sudamericana

No se puede creer lo que pasó en la transmisión de ESPN en Racing vs Unión

Marcelo Tinelli dio a entender que va a volver a la política de San Lorenzo

Revuelo en River Plate por el festejo de gol de Santiago Lencina