Pep Guardiola: el balance del Mundial de Clubes que podría cambiar el futuro

Pep Guardiola: "Vi muchas cosas buenas que no había visto antes"

Las declaraciones no fueron pálidas. La eliminación, aunque dura, no alteró negativamente a un Pep Guardiola que eligió ser cauteloso y estratega durante el Mundial de Clubes. "Tengo la sensación de que el equipo está bien, pero nos vamos para casa. Ahora toca descansar y refrescar la mente para volver más fuertes la próxima temporada", dijo en conferencia de prensa. Esa sensación se cimentaba en los sendos triunfos ante todos los rivales del grupo: 6 a 0 vs. Al Ain, 2 a 0 vs. Wydad AC, 5 a 2 vs. Juventus.

Paseo del Manchester City con golazo de Echeverri en su primera titularidad Claudio Echeverri hizo su debut en las redes este Mundial de Clubes Foto: @ManCityES

"Es una pena. Estábamos en una buena posición. No quiero olvidarme de dar las gracias al staff por cómo han entrenado y preparado el torneo, lo han dado todo", añadió.

Lo que sí quizás altere, de cara a la temporada que viene, es la forma en que Pep Guardiola gestiona el grupo. "Vi muchas cosas buenas que no había visto antes, sobre todo en la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico. Siento que estábamos felices y los entrenamientos han sido muy buenos, pero el nivel aquí es muy alto", sostuvo en la conferencia de prensa.

Esa dinámica entre los suyos seguramente tuvo lugar para expresarse en los momentos de ocio y disfrute que el entrenador decidió darle al plantel. El Manchester City tuvo vía libre para descansar como más les guste y, además, sesiones de recuperación en la playa.

Siento que estábamos felices y los entrenamientos han sido muy buenos Siento que estábamos felices y los entrenamientos han sido muy buenos

Fue así que, si alguien paseaba por las arenas de Boca Ratón, ciudad costera de Florida, podía encontrarse a los futbolistas Citiziens y al propio Pep Guardiola jugando un picadito o nadando en el mar. El video del DT catalán disfrutando junto a sus jugadores recorrió las redes sociales.

VIDEO: Guardiola, playa y "fulbito" con los jugadores del City a pura risa Guardiola, en la playa Foto: @ManCityES

"Decidí que vamos a venir al Mundial a competir, a entrenar bien, pero el resto del día quiero relajarme por completo. Si quieren jugar al golf, ¡que jueguen al golf! Si quieren ir a la playa, ¡a la playa! Si quieren estar en la piscina, con sus familias, cuando podamos darles un día libre, ¡que sea un día libre! Si no, será muy difícil mentalmente", explicaba el DT ex Barcelona.

"Al terminar la temporada y reiniciarla, no perdimos la condición física... Se trata de mantenernos un poco, estar relajados, disfrutar, porque tenemos 11 meses por delante, partidos cada tres o cuatro días, por eso decidimos, yo decido: ‘Chicos, hagan lo que quieran’, y en el momento del partido estás bien, estás en forma", decía.

Está claro que la dura temporada que tendrá por delante el Manchester City no permitirá tantos momentos de distención. Pero la postura de Guardiola este Mundial de Clubes dista mucho de la rigidez con la que suele afrontar el calendario. Basta recordar que, a fines de un 2024 sin buenos resultados, el DT decidió que el equipo entrenara en Navidad.

"Estamos muy acostumbrados a no tener vacaciones, lamentablemente, porque el horario es una locura", señaló Bernardo Silva tras la eliminación ante Al Hilal.

La flexibilidad de Pep, entonces, fue más que necesaria. ¿Cómo la afrontará de aquí en adelante?

+ de Golazo24