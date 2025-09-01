No se puede creer lo que pasó en la transmisión de ESPN en Racing vs Unión

Llegado el cuarto de hora del partido, el Tatengue se ponía en ventaja pero el árbitro Nazareno Arasa fue al VAR por una posible obstrucción al arquero Gabriel Arias.

Dos minutos después, el gol se terminó anulando y una vez que el juez principal lo comunicó al estadio, pasó algo extraño.

Desde el minuto 17 hasta el 19, no se escuchó al relator y al comentarista. Recién al 19:10 se pudo oir a la campo de juego y Leo Gabes retomó la transmisión.

image

Luego, todo transcurrió con total normalidad pero en algunos usuarios llamó la atención el silencio de Gabes y Edul.

Racing perdió con Unión pero tiene más problemas

Tranquilamente la derrota de Racing ante Unión de Santa Fé podría ser un hecho aislado para los de Gustavo Costas.

Lamentablemente para la Academia, se volvió una costumbre perder en condición de local en el actual Torneo Clausura.

Todos los partidos que jugó en el Cilindro, los perdió (Barracas Central, Estudiantes, Tigre y Unión).

De igual manera, el problema también es la posición en la que se encuentran los de Avellaneda, no solo en el actual campeonato, sino también en la tabla anual.

Los de Costas, sumaron 4 de 21 puntos disputados y por el momento no estarían entre los mejores 8 de su zona, algo similar a lo que les pasó en el Torneo anterior.

En cuanto a la tabla anual, la Albiceleste estaría quedando fuera de competencias internacionales en vistas al año que viene.

Cabe recordar, que Racing sigue con vida en tres competencias.

En Copa Libertadores , jugará ante Vélez los cuartos de final.

, jugará ante Vélez los cuartos de final. En Copa Argentina , disputará esa misma instancia ante River Plate.

, disputará esa misma instancia ante River Plate. En cuanto al Torneo Clausura, tienen dos semanas para levantar cabeza y pensar en el partido ante San Lorenzo de Almagro.

El momento de Gabriel Arias, representa a la perfección la crisis que vive la Academia. El capitán, grafica la falta de confianza en competiciones locales.

