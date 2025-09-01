Tras el escándalo con Independiente, murió un hincha en U. de Chile Vs Colo Colo

TRASELESCANDALOCONINDEPENDIENTEMURIOUNHINCHAENUDECHILEVSCOLOCOLOFOTO2 Universidad de Chile quedó en el foco de la polémica tras el escándalo ante Independiente y, ahora, por la muerte de un hincha en el clásico ante Colo Colo.

Este episodio dejó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico chileno y plantea nuevamente la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en los estadios para evitar accidentes similares en el futuro.

La suspensión del partido Independiente ante Universidad de Chile

Independiente igualaba 1-1 ante U. de Chile, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América.

El gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 27’, mientras que Lucas Assadi había abierto el marcador a los 12’.

TRASELESCANDALOCONINDEPENDIENTEMURIOUNHINCHAENUDECHILEVSCOLOCOLOFOTO3

Con este resultado, los de Avellaneda se estaban quedando afuera del certamen internacional por la derrota sufrida en el duelo de ida por 1-0 (2-1 resultado global). Sin embargo, el encuentro fue suspendido en el segundo tiempo por los incidentes en el estadio.

En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo lo Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

Más notas de Golazo24

El sueño del Chiqui Tapia y Stinfale: Barracas Central y Riestra en zona de Sudamericana

Inesperado cabaret en Brasil: Neymar se la pudrió a Carlo Ancelotti

Vélez de Guillermo Barros Schelotto sigue exponiendo a River de Marcelo Gallardo

Inter Miami 0 - Seattle Sounders 3: Las Garzas sufrieron una paliza en la final

River 2 - San Martín (SJ) 0: al Millonario no le fluyó el juego, pero fue efectivo en el área

Revuelo en River Plate por el festejo de gol de Santiago Lencina