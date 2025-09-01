Universidad de Chile e Independiente esperan la resolución de la Conmebol tras los incidentes que se produjeron durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, la U. de Chile quedó en el foco de la polémica tras la muerte de hincha en el clásico ante Colo Colo.
VIOLENCIA
Tras el escándalo con Independiente, murió un hincha en U. de Chile Vs Colo Colo
Universidad de Chile quedó en el foco de la polémica tras el escándalo ante Independiente y, ahora, por la muerte de un hincha en el clásico ante Colo Colo.
En el encuentro disputado en el estadio Monumental de Santiago, un simpatizante del equipo local falleció tras caer desde un techo dentro de ese mismo recinto. Al rato, la Policía confirmó el lamentable hecho a través de un vocero del departamento de Comunicaciones, quien señaló que “efectivamente se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el Estadio Monumental”.
La muerte de un hincha vuelve a enlutar al fútbol de Chile
Según la versión oficial, el incidente no estuvo relacionado con disturbios ni peleas entre los asistentes. El hincha cayó mientras intentaba cambiarse de sector dentro del estadio, lo que derivó en la fatal caída.
A pesar de esta tragedia, el encuentro entre los dos equipos más populares de Chile continuó sin interrupciones. En ese momento, Colo Colo dominaba el marcador con una ventaja de 1-0, y las autoridades mantuvieron las estrictas medidas de seguridad que se habían implementado para el partido.
Este episodio dejó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico chileno y plantea nuevamente la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en los estadios para evitar accidentes similares en el futuro.
La suspensión del partido Independiente ante Universidad de Chile
Independiente igualaba 1-1 ante U. de Chile, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América.
El gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 27’, mientras que Lucas Assadi había abierto el marcador a los 12’.
Con este resultado, los de Avellaneda se estaban quedando afuera del certamen internacional por la derrota sufrida en el duelo de ida por 1-0 (2-1 resultado global). Sin embargo, el encuentro fue suspendido en el segundo tiempo por los incidentes en el estadio.
En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.
El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.
Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.
A pesar de los actos de vandalismo lo Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.
Más notas de Golazo24
El sueño del Chiqui Tapia y Stinfale: Barracas Central y Riestra en zona de Sudamericana
Inesperado cabaret en Brasil: Neymar se la pudrió a Carlo Ancelotti
Vélez de Guillermo Barros Schelotto sigue exponiendo a River de Marcelo Gallardo
Inter Miami 0 - Seattle Sounders 3: Las Garzas sufrieron una paliza en la final
River 2 - San Martín (SJ) 0: al Millonario no le fluyó el juego, pero fue efectivo en el área
Revuelo en River Plate por el festejo de gol de Santiago Lencina