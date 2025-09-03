Advertencias por su seguridad: Javier Milei desafía y Kicillof lo hace "responsable"

La cuestión de la seguridad de Milei en el acto en Moreno provocó duros cruces entre PBA y Nación. Fiel a su estilo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich embistió contra Axel Kicillof, otra vez llamándolo "inútil", y lo acusó de poner "en riesgo la seguridad del Presidente", aunque en rigor, la seguridad depende de Casa Militar, más allá de que el gobierno de la provincia disponga un operativo con la Policía Bonaerense.

"La Casa Militar está planificando mal los operativos y sólo actúa la Policía provincial", había dicho anoche el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y explicó que "en Moreno está planificado un acto, de noche, en un potrero de un club barrial pero no es un lugar donde se pueda albergar 10 mil personas con el Presidente. Hay piedras por todos lados, hay muchas casas en construcción. Y una infraestructura deficitaria, no hay salida de escape si hay un incidente, hay un solo acceso por dónde ingresa el Presiente y los asistentes. No hay cerco perimetral. Es un campo, y hay un clima social enrarecido. Yo no puedo garantizar que no habrá agresiones de los vecinos. Yo le mandé un informe a la Casa Militar informado de estas condiciones. La situación es grave".

"Yo no llevaría a mi gobernador a ese lugar, de noche, totalmente desguarecido", ejemplificó. Y remató: "Hay que cuidar al Presidente, hasta ahora sólo lo estuvo cuidando la Policía Bonaerense".

image

Esta mañana, salió a responder Patricia Bullrich, llevando la cuestión de la seguridad presidencial a un tema de campaña electoral: "el inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial. Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades".

"La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución. Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo", agregó la ministra, en su cuenta de X.

Axel Kicillof: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

Horas más tarde, salió a contestar Axel Kicillof: "hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente".

"Lo vimos hace pocos días en Lomas de Zamora: una caravana obviamente organizada para provocar, con una sospechosa desprotección del propio presidente. De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica. Lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich", introdujo el gobernador bonaerense en un largo descargo en su cuenta de X.

"También vimos escenas similares en Junín y Corrientes, distritos en donde no gobierna el peronismo. Igual intentaron echarnos la culpa. En los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales", continuó.

"En lugar de reconocer la realidad, de aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas. Ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones. Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación. Incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo", aseguró Axel Kicillof.

"Con escasa anticipación, nos enteramos de que La Libertad Avanza decidió hacer su cierre de campaña en Moreno. Tienen todo el derecho a hacer campaña, pero esta convocatoria tiene aspectos muy extraños y sospechosos: en primer lugar, se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características, en segundo lugar intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política, en tercer lugar, los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse", prosiguió el mandatario provincial.

"Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos. Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad. Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas".

"Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno. Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer", cuestionó.

Luego, Axel Kicillof le envió un mensaje a los vecinos de Moreno: "les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto. Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Kicillofok/status/1963226520895291764&partner=&hide_thread=false UN FRENO AL DESBORDE



En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir.



Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

