Marcela Tauro confirma que Franco Mastantuono es el tercero en discordia

Entre los cambios que registró el '10' culé en la red social, se destaca que quitó su foto de perfil y, desde este martes por la mañana (2/9), solo se apreciaba un círculo negro.

Además, en la descripción de la cuenta se lee: "LY10" y el mensaje "God bless me", que se traduce como "Dios me bendiga".

La falta de publicaciones conjuntas y la dinámica de las redes sociales alimentaron los rumores, pero los protagonistas aún se siguen mutuamente y no se han expresado sobre el tema.

Franco Mastantuono, ¿el tercero en discordia?

La periodista de espectáculos, Marcela Tauro, elevó lo que, hasta entonces, era un mero rumor de redes sociales al aseverar que Franco Mastantuono es el supuesto tercero en discordia entre la artista rosarina Nicki Nicole y el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal.

"Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante 'se está comiendo' a Mastantuono, según Marcela Tauro", publicó el medio ElCanciller.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1963253336267780337&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] "Nicki Nicole" y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante "se está comiendo" a Mastantuono, según Marcela Tauro. https://t.co/RQiaYZVZES pic.twitter.com/5U4svi9FxD — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 3, 2025

"Esto nació como una joda de tuiter y esta se comió el bait", contestó un usuario en la publicación, desestimando que esto sea verdadero.

