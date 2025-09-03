Este martes (2/9), trascendió la noticia de que Lamine Yamal y Nicki Nicole habrían terminado su relación, que fue blanqueada 14 días atrás con una tierna foto que ambos compartieron en redes sociales. Marcela Tauro se la jugó y sostuvo que la cantante fue detrás de Franco Mastantuono.
ENTRE YAMAL Y NICKI NICOLE
Marcela Tauro confirma que Franco Mastantuono es el tercero en discordia
La periodista de espectáculos, Marcela Tauro, dice que Franco Mastantuono sería el tercero en discordia en la supuesta crisis entre Lamine Yamal y Nicki Nicole.
Yamal confirmó su relación con Nicki a fines de agosto, momento en el que compartió una postal junto a ella por la celeberación de su 25º cumpleaños.
Con una foto en la que se destacan una espectacular torta, imponentes arreglos florales, pétalos de rosa, muchos globos y, lo más importante, los dos protagonistas muy acaramelados, así eligió el delantero saludar a la artista y, de alguna manera, anunciar su romance ante su seguidores y la prensa.
Los indicios de separación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole
En las últimas horas, el joven del FC Barcelona borró todas las imágenes que tenía con la artista en su feed de Instagram. Si bien este no es un argumento concluyente de que se hayan separado, es suficiente como para, por lo menos, pensar que podría ser una posibilidad.
Entre los cambios que registró el '10' culé en la red social, se destaca que quitó su foto de perfil y, desde este martes por la mañana (2/9), solo se apreciaba un círculo negro.
Además, en la descripción de la cuenta se lee: "LY10" y el mensaje "God bless me", que se traduce como "Dios me bendiga".
La falta de publicaciones conjuntas y la dinámica de las redes sociales alimentaron los rumores, pero los protagonistas aún se siguen mutuamente y no se han expresado sobre el tema.
Franco Mastantuono, ¿el tercero en discordia?
La periodista de espectáculos, Marcela Tauro, elevó lo que, hasta entonces, era un mero rumor de redes sociales al aseverar que Franco Mastantuono es el supuesto tercero en discordia entre la artista rosarina Nicki Nicole y el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal.
"Nicki Nicole y Lamine Yamal se habrían peleado porque la cantante 'se está comiendo' a Mastantuono, según Marcela Tauro", publicó el medio ElCanciller.
"Esto nació como una joda de tuiter y esta se comió el bait", contestó un usuario en la publicación, desestimando que esto sea verdadero.
